国会主席王廷惠拜访泰国国王哇集拉隆功

越通社特派记者报道，12月8日下午，越南国会主席王廷惠在泰国首都曼谷拜访了泰国国王玛哈·哇集拉隆功和泰国王后。

越南国会主席王廷惠感谢泰国国王和王后拨冗会见，这是一个非常特殊的例外，体现了两国之间的美好感情和密切关系。

王廷惠向哇集拉隆功国王通报了其与泰国国会上下两院议长、泰国总理会谈会见取得的良好成果，尤其是两国国会签署了合作协议。越王廷惠强调，越南始终重视进一步加强与泰国的增强型战略伙伴关系，希望两国关系在不久的将来尽快升级为全面战略伙伴关系。

泰国国王哇集拉隆功高度评价国会主席王廷惠此访的意义，并强调，泰越是有着悠久关系的近邻，继续加强两国关系非常重要和必要。哇集拉隆功对两国关系取得良好进展，尤其是两国国会成功签署合作协议表示祝贺。哇集拉隆功对王廷惠有关泰方为旅泰越南人社群创造便利条件，支持越南文化和语言在泰国发展的建议表示赞同。

王廷惠将访问乌隆府并感谢泰国为泰国乃至世界第一个越南城（Vietnam town）在乌隆府建成提供支持。

值此机会，王廷惠转达越共中央总书记阮富仲和越南国家主席武文赏邀请泰国国王和王后适时访问越南的口信。（完）