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国会主席王廷惠在海防市开展接触选民活动
海防市水源县选民认为，在过去几年里，因及时提出并实施正确的主张和政策，我国成功地控制了新冠肺炎疫情（COVID-19），为社会经济恢复和发展创造了条件。多项政策及时出台，有利于促进生产和商业的恢复，支持人民和企业，稳定宏观经济，控制通货膨胀，为越南经济复苏增长做出贡献。世界银行最近预测2022年越南经济增长率可达7.2%。
海防市水源县选民也高度评价国会正在革新工作方式和运作方式，以快速解决国计民生问题，消除政策和法律上的障碍，为政府更好地管理与调控宏观经济提供法律基础。
倾听选民的意见后，国会主席王廷惠分享说，最近我国在经济社会各方面发展都取得了可喜成果，但也出现许多不利因素可能对我们今后经济发展产生负面影响。
国会主席王廷惠表示，我党和国家在建设和完善制度和政策的工作中，始终坚持以人民和企业为中心；为人民和企业创造最有利的条件。
在法律制度上，形式和内容都要保证。在形式上，要保证连贯性、同步性、完整性、公开性、透明性、稳定性、可行性，而内容要切合实际且满足社会发展和融入国际社会的需求。
过去一段时间，国会提出多项解决方案，包括使用人工智能 (AI) 审查法律文件。近日，国会常务委员会发布第560号决议（560/NQ-UBTVQH15），指导国会民族委员会和国会其他委员会对法律文件的监督工作。
此外，在接触选民活动上，国会主席王廷惠还解答了水源县选民关于按照医生培训程序设计工资、控制教科书价格、家庭暴力、促进公共投资资本支付等许多问题。 (完)