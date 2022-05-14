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国会主席王廷惠在海防市开展接触选民活动
海防市国会代表团副团长呂青新在活动上汇报第十五届国会第三次会议的内容，全国在2022年前几个月内的经济社会发展情况以及海防市国会代表团自第二次会议以来的运作情况。
黎真郡9名选民在活动上发表了意见。选民们对第十五届国会最近几次会议圆满成功给予赞赏，其中高度评价国会主席王廷惠的主持作用以及国会运作过程中的创新精神。
选民表达了对党和国家反腐败工作的支持和信心。国会颁布了《反腐败法》等多项法律文件，为反腐败工作奠定了坚实的法律基础，为增强人民群众的信心作出贡献。
倾听选民的意见后，王廷惠主席代表海防市国会代表团吸收选民意见并解答了选民的提问。
王廷惠分享了越南近期在防控新冠肺炎疫情条件下取得的一些社会经济成果。具体是，今年第一季度国内生产总值（GDP）预计同比增长 5.03%；大部分行业和领域都趋于复苏和回升。因此，王廷惠强化了保持宏观经济长期稳定，并认为需要付出很多的努力以实现全年既定目标。
在接触选民活动上，国会主席王廷惠向选民提供了促进公共投资资金到位、法院行业中的和解问题、规划、预防医疗与基层医疗的重要性、数字化转型等相关问题的信息。
国会主席王廷惠表示，在国家数字化转型方面，我们的目标是建设数字经济和数字社会。然而，首先要从改变人们的认知开始。这是必然和客观的任务。目前，公安部已经完成国家人口数据库建设工作。
据《到2025年数字经济和数字社会发展战略及展望2030年》，越南力争实现至2025年数字经济占GDP比重达到20%的目标。
在接触选民活动上，海防市委书记、国会代表团团长陈刘光报告了海防市在环保、废物处理、城市和农村地区的生活用水等工作中所做出的努力。
陈刘光听取选民的意见与建议，其中包括为学校补充医务人员的建议。陈刘光表示，在国家法律法规以及海防市政策的基础上，有关部门将和谐地解决选民所提出的问题。（完）
黎真郡9名选民在活动上发表了意见。选民们对第十五届国会最近几次会议圆满成功给予赞赏，其中高度评价国会主席王廷惠的主持作用以及国会运作过程中的创新精神。
选民表达了对党和国家反腐败工作的支持和信心。国会颁布了《反腐败法》等多项法律文件，为反腐败工作奠定了坚实的法律基础，为增强人民群众的信心作出贡献。
倾听选民的意见后，王廷惠主席代表海防市国会代表团吸收选民意见并解答了选民的提问。
王廷惠分享了越南近期在防控新冠肺炎疫情条件下取得的一些社会经济成果。具体是，今年第一季度国内生产总值（GDP）预计同比增长 5.03%；大部分行业和领域都趋于复苏和回升。因此，王廷惠强化了保持宏观经济长期稳定，并认为需要付出很多的努力以实现全年既定目标。
在接触选民活动上，国会主席王廷惠向选民提供了促进公共投资资金到位、法院行业中的和解问题、规划、预防医疗与基层医疗的重要性、数字化转型等相关问题的信息。
国会主席王廷惠表示，在国家数字化转型方面，我们的目标是建设数字经济和数字社会。然而，首先要从改变人们的认知开始。这是必然和客观的任务。目前，公安部已经完成国家人口数据库建设工作。
据《到2025年数字经济和数字社会发展战略及展望2030年》，越南力争实现至2025年数字经济占GDP比重达到20%的目标。
在接触选民活动上，海防市委书记、国会代表团团长陈刘光报告了海防市在环保、废物处理、城市和农村地区的生活用水等工作中所做出的努力。
陈刘光听取选民的意见与建议，其中包括为学校补充医务人员的建议。陈刘光表示，在国家法律法规以及海防市政策的基础上，有关部门将和谐地解决选民所提出的问题。（完）