国会主席王廷惠在春节前走访慰问边防部队战士

1日下午，越南国会主席王廷惠已来到河内边防部队司令部，走访慰问边防干部和战士，向他们致以新春美好祝福。设在河内边防部队司令部的主会场与设在全国44个省市边防部队指挥部和在偏远、海岛地区的边防哨所的分会场视频连线。

王廷惠代表党和国家领导向司令部党委和司令部，边防部队全体干部、战士、工人、工作人员，边境、海岛地区各族同胞致以新春美好的祝福。

王廷惠高度评价边防部队力量对国家取得的各重要成就做出的贡献；边防部队力量已发挥好他们在出台管理和牢牢捍卫领土主权、边境和海岛地区安全的主张和政策；同各级、各部门、各力量和地方保持密切配合，及时和有效处理有关边界、领土主权的问题，边境和海岛上发生的事务，不让处于被动状态，为牢牢捍卫国家主权，边境和海岛地区安全做出贡献，及时阻止国家海域上各违法行为。

王廷惠强调了落实好与各国签署关于边界领边境和口岸管理和捍卫等问题的条约、议定书、协定和规定等。

边防部队需贯彻落实越共中央总书记、中央军委书记阮富仲关于“最贫困的地方都需要有军队”、“边防部队需成为边境地区的靠山”等的指导意见。

边防部队需与各行业、各级、各有关机关保持密切配合，创造打击犯罪的新突破；加大信息技术应用，推进行政手续改革、数字化转型，提高出入境监管工作的质量、管理效果；积极参加自然灾害抢险救灾工作、抗击疫情和搜救等工作。

王廷惠建议边防部队积极参加强大的边境地区政治根基建设工作，帮助人民发展经济、社会、实施减贫，建设新农村和居民小组文化生活。

继续推进法律教育普及工作，提高边境地区干部和人民的认识，将建设全民边防，强大、长期稳定的全民边防阵势和民心阵势建设与人民安全，坚实人民安全阵势相结合。

王廷惠强调了贯彻、落实好党和国家对外主张和观点工作的重要性，不断提高国防对外、边防对外等工作的效果，推进越南边防部队与邻国维护边界力量之间的缔结友好关系活动，为建设和平、友好、合作与发展的边界线做出贡献。

眼前，王廷惠要求全部边防部队力量的党委和司令部贯彻落实中央书记处关于2024甲辰年春节保障工作的第26号指示；在春节前、春节中和春节后开展巡查、监察和监控边境、口岸，维护边境地区政治安全、社会秩序，确保边防战士过上快乐、温馨、安全、节约的春节；关注边境地区优抚对象、贫困群众，为家家户户都能过上春节创造最好条件。

趁此机会，王廷惠代表党和国家领导向驻扎在特别困难地区的边防哨所、收养孤儿、特别环境儿童的边防哨所送去慰问品。（完）