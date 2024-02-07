国会主席王廷惠向河内党委和政府以及人民拜年

在全党全民纷纷喜迎2024年甲辰龙年春节的气氛中，2月7日下午（即农历腊月二十八），越共中央政治局委员、越南国会主席王廷惠向河内市党委和政府以及人民拜年。

在2024年甲辰春节期间，国会主席王廷惠在李太祖雕像上香，向首都工人代表赠送春节礼物。

河内市市委常务副书记阮氏线女士代表首都河内党委、政府和人民向王廷惠主席汇报河内市2023年所取得的成果和2024年任务方向。2023年，河内市完成23个经济社会指标的18个，其中，超额完成3个指标。河内市经济迅速复苏，实现正增长，地区生产总值（GRDP）增长6.27%，年人均收入超1.51亿越盾（折合人民币4.4万元）。

国会主席王廷惠认为，2023年，河内市基本完成经济和社会总体目标；国防安全得到巩固，全民国防阵势和社会秩序安全得到保障；对外关系和国际一体化不断扩大，首都在国际舞台上的作用、地位和威望日益提升。

河内市党建和党整工作以及政治体系质量和效果日益提高。河内市人民议会的组织和运作质量向务实、专业和高效方向日益得到改善。

河内市继续坚持维护平安稳定和发展的环境，是国内外朋友和游客来访的安全目的地，是国家和国际重大活动和会议的举办地点。

国会主席王廷惠表示，2024年世界和地区局势预计仍然复杂多变、难以预料，河内市不能持有主观或满足态度，而必须继续思考并寻求正确、更强、更有利、更全面、更突破的步骤和措施，出色完成2024年和整个任期的各项任务。

在2024年甲辰龙年春节即将到来之际，国会主席王廷惠代表党和国家领导人祝愿首都河内全体干部、党员、同胞和战士身体健康、家庭幸福和事业成功，预祝河内市党委和政府以及人民在2024年内取得更大更多成就，迎来先一年、新气势、新决心和新胜利。（完）