国会主席王廷惠出席2023年国会对外工作部署会议

27日，国会常务委员会在国会大厦举行了2023年国会对外工作部署会议。越共中央政治局委员、国会主席王廷惠出席会议。

国会主席对外委员会主任武海河表示，国会对外工作自第十五届国会初得到全面展开，体现出革新、活跃和行动型的越南国会形象；为实施独立、自主、和平、友好、多样化、多边化关系；确保国家、民族利益做出有效贡献，有助于提高越南在国际地位。

在第十五届国会任期头两年，尽管受新冠肺炎疫情的影响，国会地外活动仍以线上和线下相结合方式活跃举行。国会对外工作已发挥既带有国家兴既有民族性的优势，日益肯定议会外交在国家全面和现代外交的地位。

武海河同时强调，国会双边对外活动最突出的亮点就是国会主席王廷惠对各伙伴，尤其是老挝、柬埔寨、菲律宾、匈牙利、英国、澳大利亚和新西兰等重要伙伴。

国会对外活动已有助于越南立法、国际承诺法律化，同时以多种形式展开，如友好议员、女代表小组等。国会各项对外活动还有助于促进海外侨务工作，加强旅外越侨之间的团结。

国会常务副主席陈青敏在会议上发表讲话时表示，今后，国会将继续展开在国会党组行动计划中所确定的任务；继续有效开展党关于充分发挥对外先锋作用的各大主张，本着政党外交、公共外交和民间外交三大支柱建设全面和现代的外交，其中注重国会对外在越南对外政策中的地位和作用。

陈青敏建议继续发挥议会外交的优势，在实施对外路线中充分发挥综合力量，确保国家和民族的利益；注重经济外交，服务发展，以人民和企业为中心；恢复经济社会，胜利实现国家经济社会发展目标。

与此同时，继续促进与各国议会的关系走向深入、务实，推进多边议会外交，发挥越南国会在多边合作机制、地区和国际组织的作用，根据国家的能力和条件逐步提高核心、引领作用。陈青敏强调了研究、参谋完善法律系统，服务对外工作和融入国际工作的重要性；注重监督越南为缔约国的各项国际承诺实施情况。（完）