国会主席王廷惠出席越中国资监管和国企改革交流座谈会

据越通社特派记者报道，9日下午，正对中国进行正式访问的越南国会主席王廷惠在北京出席了越中国资监管和国企改革交流座谈会。

政府副总理陈流光，企业国资管理委员会主席阮黄英，国会秘书长、国会办公室主任裴文强；中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓等出席。越中两国100多家企业的250名代表与会。

越南政府副总理陈流光在座谈会上致开幕词时强调，包括国企在内的两国企业之间的合作乃至经贸和投资合作起着重要作用并正取得积极进展，为双方带来切实和长期的利益。

陈流光表示，越南经济社会发展的观点与中国发展观点拥有许多相同之处，都注重可持续发展，以人为中心，基于科技、创新，最大限度发挥个人的价值。陈流光表示希望，与会代表将就推动两国在双方优势和拥有需求领域，如加强两国在农业、基础设施、能源转型、数字经济、绿色发展等领域的投资合作深入讨论、提出意见和分享经验；互相分享关于企业治理与改革、企业国资管理和监督的实践经验；推动人力资源培训，尤其是国企高级管理人员培训的合作；研究制定两国国企、国有资本控股公司之间的合作机制；一道建设“两廊一圈”与“一带一路”对接。

越南国资管理委员会主任阮黄英在座谈会上发言时表示，国企一直起着特别重要的地位和作用。在越南，国企对GDP的贡献率约30%，吸引劳动力70万人，占企业部门全部劳动力的7.3%左右，在部分领域上体现了主要的作用，为国家预算创造巨大收入。阮黄英同时指出越南国企运营、竞争力等方面的不足。

阮黄英建议与会代表、企业领导集中讨论各经验教训，对纾解各困难和障碍提出意见和建议，找出新发展因素，确保越中国企和企业国有资产管理工作获得实质。

中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓强调了发挥国资监督和管理机构作用，走向专业性的重要性；市场上运行、经营方式，推动国企的融入。

座谈会是双方互相讨论和提出应对在面临的挑战的应急措施。国企是国家现代化过程的重要力量。因此，需建设火车头、开放、“富有活力”、是国民经济支撑、为社会稳定做出贡献、拥有应对危机能力等的企业。

座谈会上，两国代表已讨论了中国国资和资产管理的结果和经验教训；越南国企改革的经验和面临问题以及其他备受关注的问题；就进一步发挥国企对各自国家经济、两国经济合作的作用和价值进行讨论。（完）