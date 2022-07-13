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越南志愿军烈士遗骸保管馆在柬埔寨开工建设
14/07/2022
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越通社驻柬埔寨记者报道，7月13日，柬埔寨皇家军队第5军区、烈士遗骸收迁安葬队（K73）同越南军队电信集团（Viettel）在柬公司Metfone、越南军队银行柬埔寨分行在柬埔寨马德望（Battambang）省联合举行了在柬牺牲的越南志愿军烈士遗骸保管馆动工仪式。
英国向越南移交贸易数据库信息门户
14/07/2022
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