国会主席王廷惠出席中越人民友好见面会

据越通社记者发回报道，9日下午，正在访问中国的越南国会主席王廷惠出席了在首都北京钓鱼台举行的中越人民友好见面会。广大知识分子代表人士、 前中国驻越南大使、各位学者、越南研究人员、企业代表和青少年等参加。

越南友好组织联合会主席潘英山、中国人民对外友好协会会长杨万明在见面会上致辞时都高度评价两国各项友好交流活动对两国关系的深刻意义和作用。

出席见面会分友好人士代表已纷纷发言，表示希望进一步推动民间交流活动，认为夯实民意基础，为推动中越命运共同体贡献人民力量具有战略意义。

王廷惠在见面会上发表讲话时强调了越中两国源远流长的友好关系，强调越南始终铭记中共、中国国家和人民为越南此前的民族独立争取斗争和当前国家发展事业提供的巨大帮助。

王廷惠同时对近年来越中两国关系呈现良好发展势头，成功举行多项对外活动，特别是越共中央总书记阮富仲于2022年对中国进行历史性访问，中共中央总书记、中国国家主席习近平于2023年对越南进行的访问等感到高兴，从而确立新定位，提升全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体。

王廷惠强调了越中关系最基本、最重要的合作方向之一的夯实民意基础。王廷惠表示，作为人民的最高代表机构，是每个国家人民的意志和愿望的代表，在活动实践中，越南国会和中国人大一直努力把握、反映人民的心声，加强引领，凝聚社会共识，为越中友好合作关系建立和巩固民意基础。此次访华并签署越南国会与中国人大之间的新合作协议旨在保持高层战略沟通，具体化和实施两党、两国最高领导人达成的共识，为切实深化和提升两国全面战略合作伙伴关系水平，构建具有战略意义的越中命运共同体，为两国人民带来切实利益。

王廷惠表示希望，越南祖国阵线、越南友好组织联合会、越南各民间组织将同中国全国人大、中国全国政协、人民对外友好组织一道推动和加强各民间组织，尤其是年轻一代的友好交流，举办好各项传统交流活动，如人民论坛、边境地区人民大联欢、越中青年友好见面会等；加强越中友好关系、各自国家革新、改革开放成果等的信息宣传工作，夯实民意基础，凝聚人民中对发展两国友好关系的共识。

王廷惠表示相信，兄弟般的中国人民在以习近平总书记、国家主席为核心的中国共产党的领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下将胜利实施中国共产党第二十次全国代表大会的决议，把中国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

越中人民友好见面会上，王廷惠和各位代表欣赏了许多特色文艺表演节目。（完）