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国会主席王廷惠会见德国总统施泰因迈尔
王廷惠对建交近50年来和建立战略伙伴关系10多年来两国取得的巨大和全面合作成果感到高兴和自豪。越德关系正呈现蓬勃发展势头，面向未来。王廷惠建议施泰因迈尔支持双方加强议会合作，2025年配合举行庆祝两国建交50周年的具有意义的活动；推动在各多边场合的紧密合作和互相支持。
施泰因迈尔对近50年来，两国日益成为更加重要的国家感到高兴。合作关系体现在高层和各级代表团互访。尤其是2023年，两国部分部门和行业之间的合作积极展开，其中包括吸引对德国的人力资源。
施泰因迈尔表示，以增进包括国会在内的两国合作关系的目标，此次出访的代表团还有德国国会议员代表。其充分体现推动两国、两国国会之间的合作关系发展的重视。在越德战略伙伴关系大局中，和平的价值，基于国际法以和平方式解决各冲突是两国高度重视和尊重的共同价值。
施泰因迈尔对王廷惠关于经济合作是两国关系的支柱，正在积极发展和潜力仍巨大的意见表示赞同。以加强经济和贸易往来的期望，代表团还有德国企业代表，他们希望寻找在越南的投资营商机会。
王廷惠强调，德国是越南头等经济伙伴，占越南对欧盟出口的近20%，德国是越南商品出口到欧洲市场的门户。越南是德国在东南亚地区的头等贸易伙伴，在亚洲位居第七。王廷惠高度评价德国企业近期对越南法律和体制完善做出积极贡献，强调越南国会始终倾听各意见，努力为包括德国企业在内的企业界完善营商投资环境。王廷惠建议施泰因迈尔继续支持和鼓励德国企业对越重工业、能源、医疗设备、药品和交通基础设施等领域进行投资经营。
王廷惠感谢德国已支持签署越欧自贸协定（EVFTA），同时建议施泰因迈尔支持该国国会尽早批准越欧投资保护协定，为德国企业继续扩大在越投资经营范围并取得成功带来新机会。
王廷惠表示希望继续受到德国政府对宏观经济、环境、卫生、教育和职业技能培训等领域提供官方发展援助，希望德国援助越南获得绿色金融，帮助越南应对气候变化，推动绿色经济发展。希望德国分享关于法律制定、人力资源培训和技术转让等领域的经验。
施泰因迈尔表示，为了加强两国经济关系，纾解两国行政壁垒十分重要。在可再生能源、绿色能源等领域，金融是十分重要问题。德国关注与越南技术合作。随着将净碳排放量降至零的目标，两国将尽早在该领域进行合作。
王廷惠强调，越南国会正完善法律系统，希望与德国——拥有法律体系较为发展的欧洲国家在该领域进行合作和交换经验。两国国会加强配合，监督和敦促实施各项两国政府签署的给想合作协议，各战略合作项目，支持两国政府、地方、企业和人民加强交流和合作。
趁此机会，王廷惠建议施泰因迈尔关注、支持成立越德友好议员小组，旨在进一步加强两国国会字行间的友好合作。（完）