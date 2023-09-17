国会主席王廷惠会见古巴全国人民政权代表大会副主席

王廷惠表示，马里·马查多率团出席第九届全球青年议员大会充分体现了古巴全国人民政权代表大会对越南国会乃至越南的大力支持。

马里·马查多重新提及了王廷惠于今年4月底对古巴进行具有历史性意义的访问，有助于进一步密切两党、两国，特别是两国立法机构之间的关系，感谢越南已在多领域向古巴提供援助，在各国际场合体现对古巴的声援。她同时强调，越古一直以来努力发展菲德尔·卡斯特罗领袖和胡志明主席缔造的兄弟般关系和友好合作关系。

王廷惠对越古关系呈现良好发展势头，两国各级、各部门和地方代表团互访频繁，开展多项合作活动感到高兴。越南国会和有关机关同广治省正为古巴全国人民政权代表大会主席兼国务委员会主席拉索(Esteban Lazo Hernández)对越南进行的访问做出积极准备。

王廷惠重申了越南始终支持古巴，呼吁终止对古巴实施封锁、禁运政策。他个人和越南国会始终大力支持古巴成为东盟议会联盟的观察员国，援助古巴加强与东盟的关系。

马里·马查多强调，古巴全国人民政权代表大会希望加强两国立法机构之间的关系。古巴支持和高度评价越南国会承办第九届全球青年议员大会，大会主题符合于全球可持续发展。她同时介绍了古巴外交、科技发展的政策，古巴重视青年的作用。（完）