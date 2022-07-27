国会主席王廷惠与广义省委常委会举行工作会谈

王廷惠对在越南荣军烈士日75周年（1947年7月27日~2022年7月27日）之际前来造访具有革命英雄传统的广义省。该省革命时期有功人员18万名，在世的英雄母亲208位。



国会主席高兴地看到，2021年和2022年上半年，广义省取得了重要的可喜成绩。在仍面临气候变化、自然灾害、新冠肺炎疫情等诸多困难的背景下，全省经济社会不断取得积极成果，保持高增长，2021 年GRDP增长率为6.05%，2022 年上半年约达6.34%。



工业继续是该省经济增长的主要动力在面临种种困难的2021年仍实现14.5%的增速。2022年上半年旅游和服务业蓬勃发展，游客总数同比增长44%，营业收入增长21%。



进出口额取得积极成果，2021年出口18亿美元，增长27.8%；2022年前6个月出口10.79亿美元，增长25%。



省经商环境明显改善，行政改革取得积极成效，2021年该省行政改革指数比2020年上升24位，从第63位升至第39位；与 2020 年相比，省级公共行政和治理绩效指数上升了19位，在全国63个省市中的排名从第 62 位升至第43位。



国会主席王廷惠代表党、国家和国会常务委员会对广义省党委、政府和各族人民取得的成绩给予表彰。



国会主席建议广义重点关注经济社会恢复和发展；实施三项国家目标计划；促进经商环境的改善；重视对文化、教育、扶贫、福利项目的投资。



*在国会主席的见证下，合义投资总公司代表在会议上宣布向广义省提供资助，用来为该省革命时期有功人员建设30间房屋。（完）