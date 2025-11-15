国会主席、国家选举委员会主席陈青敏：全力以赴做好各项准备，确保选举成功举行

会议采取线上线下相结合的方式，与全国34个省、市的省级和乡级分会场同步进行。



越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持会议。



出席会议的有越共中央政治局委员：国家主席梁强；中央常务书记陈锦秀；中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴；国防部长潘文江；河内市委书记阮维玉等。



国会主席、国家选举委员会主席陈青敏在开幕式上致辞时表示，再过4个月，第十六届国会代表选举以及2026—2031年任期各级人民议会代表选举将正式进行。



这是国家具有特别重要意义的重大政治事件，适逢一个具有特殊时代意义的关键时刻举行。国会也正在筹备纪念越南首次全国大选80周年。



越共中央委员会、中央政治局、中央书记处、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会以及各级党委、政府、祖国阵线和各群众组织均将此确定为2026年的重点任务之一。



迄今为止，依职能、任务的各机关以及各地方均已颁布相关领导、指导、指导性文件，并按规定和进度组织落实选举工作。



陈青敏表示，与往届相比，本届选举有许多重要新点，如缩短第十五届国会和2021—2026年各级人民议会任期，将选举日定为2026年3月15日，即比以往的选举提前两个月。

与会代表。图自越通社

压缩选举程序中各环节的时间：从结束递交候选申请材料到选举日的时间由70天缩短至42天；协商、公布候选人名单、处理投诉举报等时间节点也相应调整，以确保同步性并符合实际情况。



按照两级地方政府模式，调整确定投票区和负责选举组织的权限。



多样化竞选方式，除与选民直接见面外，还允许在技术、信息安全与网络安全条件得到保障的情况下，以线上或线上线下结合方式进行竞选活动。



特别是，设置允许国家选举委员会在出现实际情况时主动调整时间并指导选举组织机构的机制，以确保选举组织的进度和效果。



国会主席、国家选举委员会主席陈青敏建议与会代表集中研读资料，如有不清楚的问题，可进行交流，同时就地方和基层的实际情况展开讨论；相关部门应认真倾听并回答代表提出的问题。



国会主席、国家选举委员会主席陈青敏强调，每一次选举都将在新的背景下进行、有利条件与困难并存，可能出现新的情况，但在越共中央、政治局、中央书记处的高度政治决心和严格领导、指导下，特别是在苏林总书记的直接领导下，各级党委对选举准备工作的重视，是确保选举成功的头等重要因素。



特别的是，严格落实政治局第46号指示的要求：整个政治体系必须团结统一，加强协调，集中力量准备开展选举所需的各项条件，确保选举顺利进行，保证选举活动民主、公平、合法、安全且节约举行。



国会主席、国家选举委员会主席青敏致开幕辞后，会议听取了中央组织部常务副部长黄登光宣读政治局关于领导第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的指示，以及中央组织部关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表人事部署工作的指导意见等的报告。（完）