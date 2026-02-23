国会与地方各级人民议会代表选举：为选举日积极准备

2026年3月15日星期日，全国选民将参加第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举。这是国家重大政治事件，是全民重大的盛会，体现了人民在建设“民有、民治、民享”的社会主义法治国家进程中的主人翁地位、意志和愿望。

目前，第十六届国会代表和2026—2031年任期地方各级人民议会代表选举的准备工作已完成多项重要法律程序。

2026年2月14日，国家选举委员会发布第151/NQ-HĐBCQG号决议，公布在全国182个选举单位的864名第十六届国会代表候选人名单，以选出500名国会代表。该决议自签署之日起生效。

在国家选举委员会按各选举单位公布正式候选人名单后，相关机关、组织和单位将通知本单位候选人，安排时间返回参选所在地，按照越南祖国阵线委员会各省、市常务委员会的计划开展竞选活动。在地方参选的人员应主动联系越南祖国阵线所在省、市常务委员会，了解选民接触计划和日程安排。

根据规定，最迟在选举日前16天（2026年2月27日），选举小组须在投票站张贴国会代表及人民议会代表正式候选人名单；最迟在选举日前13天（2026年3月2日），选举工作委员会须接收并向选举小组分发相关资料和选票；竞选活动自正式公布候选人名单之日起开始，并须在投票开始前24小时结束等等。

目前，全国各省市第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作正在同步推进，严格按照规定执行，确保进度和质量。

在部分地区，为保障长期在海上执行任务的武装力量公民权利，胡志明市选举工作委员会已颁布计划，在原巴地头顿省3个坊、乡（福胜坊、三胜坊和隆山乡）的4个区域为4000多名选民组织提前选举。据此，岸上投票时间为2月26日7时至19时。其中，三胜坊投票点的投票时间延长至2月26日起至3月14日19时止，以最大限度为在海上工程施工的专家和工人团队提供便利。截至目前，胡志明市已基本完成武装力量及海上作业工人等特殊区域的提前选举筹备工作。

在乂安省，国家选举委员会也批准该省在部分山区、偏远地区、边境地区等交通困难、地域广阔、居民分散的地区组织提前投票，以保障选民的选举权利并符合当地实际条件。提前投票时间定于3月13日，比规定日期提前2天。（完）