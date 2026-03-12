国会与各级人民议会选举：Z世代与全民节日的故事

在乂安省各大学校园的Z世代视角下，第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举不仅仅是一项行政程序，更是一个重要的政治成长里程碑。对于首次投票的年轻选民而言，每一张选票都是寄予国家未来的一份信念。



2026年3月中旬，荣市大学校园内为选举日做准备的气氛变得热烈起来。作为拥有超过1.9万名学生的单位，今年该校被选为长荣坊第六居民区的投票点。在A会场，超过1000名选民的名单以及21名候选人的简历摘要已公布张贴。



据荣市大学住宿中心副主任陈周诚介绍，学校已在宿舍区采取"敲门入户"的形式进行宣传，以帮助学生清楚了解选民的权利和义务。这种直接接触的方式让许多选民在第一次手持选民证时消除生疏感介绍，学校已在宿舍区采取"敲门入户"的形式进行宣传，以帮助学生清楚了解选民的权利和义务。这种直接接触的方式让许多选民在第一次手持选民证时消除生疏感。



法律专业K64班的学生黎垂香表示，她已主动了解选民的流程、权利和义务，并希望通过自己的选票选出能代表人民心声的优秀代表。与此同时，语文系K66班的学生阮秋江在了解各位候选人的行动纲领时，特别关注教育政策。



候选人的简历摘要公布张贴。图自越通社

在荣市医科大学，超过700名住宿生将与忠兴组的选民一起在街区文化站参与投票。今年，学生们被指导使用VNeID应用程序检查和更新个人信息，使选民核对更加快速准确。



来自富寿省的选民、护理专业B15C班学生陈秀鸳表示，虽然不能回家乡，但仍有在宿舍附近行使公民权利的机会。



荣市医科大学学生工作处处长裴氏红秋表示，投票后学生需要交回带有确认章的选民证，以便学校跟踪，从而提高学生的责任意识。



乂安省本次选举值得注意的一点是，有来自师范和医疗环境的候选人，其中包括荣市医科大学校长阮文俊老师和阮氏娥老师。阮文俊老师表示，如果获得信任，他希望贡献自己的医学专业知识和管理经验，为地方培养高素质人力资源。（完）