第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举日益临近。连日来，陇句（Lũng Cú）、老柴（Lao Chải）、同文（Đồng Văn）等高山边境地区的选举准备工作正紧锣密鼓、周密有序地展开。各地方党委、政府及各政治社会组织正加大宣传力度，让每一位选民充分认识到这一重大政治事件的意义，从而积极行使其选举权利与义务。



村民对即将到来的选举日感到非常兴奋。我们希望能选出真正有心、有责任感的代表，为建设日益发展的国家和家乡作出贡献。 陇句乡羞垄（Xéo Lủng）村村民江米波（Giàng Mí Pó）

在祖国神圣的极北之地——龙鼓乡，选举准备工作正严格按照规定有序进行。龙鼓乡党委书记杨玉德表示，该乡将选举视为地方首要的政治任务，并采取了多项同步措施。通过多种形式加强宣传工作，确保各民族同胞深入了解选举意义并积极参与。



老柴边境乡也为选举日做好了准备。据老柴乡领导介绍，截至目前，该乡已基本完成选民名单核对工作，并布置好投票点，为民众提供便利。职能力量也制定了安全秩序保障方案，确保选举日安全、合规进行。



在同文乡，赫蒙族同胞占总人口的80%以上。因此，当地政府确定使用民族语言进行宣传，使政策易懂易记。目标是让每一位选民都能理解、相信并自觉投票。



除了宣传工作外，各高山地区还注重投票站的基础设施准备，并确保选民名单的准确无误。公安与边防力量紧密配合，采取安全秩序及交通安全的保障措施。



各级党委、政府的周密准备以及每一位选民的高度责任感将确保第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会代表选举在民主和安全的氛围中成功举行，真正成为全民的盛大节日。（完）