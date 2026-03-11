国会与各级人民议会选举：换届选举投票日准备工作已就绪

*在河内，各级政府和专业机构已主动制定计划，加强宣传，整治城市景观，进行直观的宣传装饰，并检查基层的准备工作进度。



河内市部分地方根据区域特点采取了多种适宜做法。西湖坊制定了交通分流方案，在投票区安排了停车点，为选民参加投票创造便利。栋多坊按规定准备了充足的资料，公布选民名单和候选人简历摘要，并加强多渠道宣传。白梅坊采用新的宣传形式，集成二维码供选民查询候选人信息及选举相关内容。各投票区也按规定配备了充足的设备，公布了投票规则和流程。



除直观宣传外，许多地方加强在基层广播系统、公告栏、信息门户网站及官方社交平台上的新闻和文章发布，帮助党员干部和民众清晰了解选民的权利和义务。据各工作团评估，截至目前，河内市多个地方已基本完成选举日的各项准备工作。



换届选举投票日准备工作已就绪。图自越通社

*在广治省，省军事指挥部工作团从3月9日至11日检查了辖区内武装力量各机关单位的选举准备工作。全省共有7个机关单位设有投票区。



为确保各方面安全周到，以广治省军事指挥部政委张如意大校为团长的工作团已赴各基层单位进行检查相关资料文件的颁布和选举计划的执行情况，选民名单和候选人名单的编制与公示，投票区布置，选举基础设施准备情况，同时检查各投票站的安全秩序保障方案和安全保障情况。检查结果显示，各单位的准备工作基本按进度、按规定进行。（完）