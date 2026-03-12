国会与各级人民议会选举：侨胞的责任与情怀共同心系国家盛事

在全国纷纷关注国会和地方各级人民议会换届选举这一重大政治事件的气氛中，国内外众多选民积极行使公民权利和义务。值此机会，越通社驻日本记者采访了关西地区越南人协会会长黎苍，她即将返回越南亲自参与投票。作为关西地区越南社群的代表，她不仅展现了公民的责任感，也被视为连接海外越南人与祖国的桥梁。

黎苍认为，越南国会充分发挥了国家最高立法机关的作用，不断提升立法、监督以及决定国家重大事务的质量。近年来，多项重要法律得到及时修改和补充，为经济社会复苏与发展、行政改革、数字化转型以及国际融入创建法律框架。

对于地方各级人民议会的工作，她高度赞赏各级人民议会更加贴近群众、深入基层，加强实质性监督，并及时反映选民的意愿和诉求。这些成果有助于巩固了人民群众以及海外越南人对各级政府机构的信心。

黎苍还指出，即将举行的国会代表和各级人民议会代表选举将有助于迅速完善领导队伍，确保国家治理体系运行顺畅，使各项政策和决议能够迅速落实到处，满足国家在新阶段实现快速、可持续发展的要求。

她强调，在新一届任期中，每位国会和人民议会代表都应展现政治定力、智慧、廉洁与战略视野，将国家和民族利益置于首位，不断革新思维、提升专业能力、深入了解实际情况，倾听并真实反映选民的声音。对于海外越南人社群，她期望新一届代表继续完善侨务政策，为侨胞更好地参与国家发展事业创造有利条件。

在议会间合作与立法外交方面，她认为越南国会应继续在国际和地区议会组织上发挥主动和积极作用，加强在立法、监督以及可持续发展政策制定方面的经验交流。

同时，立法外交需要与党际外交、国家外交以及人民外交紧密结合，为实现国家经济、科技、教育培训以及绿色转型等领域的发展目标提供直接服务。其中，海外越南人社群可以发挥重要桥梁作用，助力传播一个充满活力、负责任并深度融入世界的越南形象。

作为关西地区越南人协会会长黎苍表示，亲自返回越南参加投票既是行使公民权利的重要方式，也体现了对祖国的深厚情感与政治责任。通过倾听选民的心声和愿望，她将继续发挥连接侨胞与祖国的桥梁作用，为巩固全民族大团结作出贡献。（完）