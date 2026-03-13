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国会与各级人民议会代表选举：海外学者建议提升国会活动质效
阮友洞强调，分布在全球的600多万越南侨胞是国家“不可分割的一部分”，不仅是重要的经济与知识资源，更是发展的内生动力。为此，他建议研究相关机制，让旅外越南公民能参与选举；长远来看，可在国会中设立侨胞代表席位，以充分反映海外社群的心愿并保障其合法权益。他指出，许多国家已成功实行议会侨胞代表制，这不仅能增强侨胞与家乡的凝聚力，更能有效发挥其国际经验，助力政策制定。
面对越南迈向高收入发达国家的目标，阮友洞认为立法工作应具有长远性、稳定性和灵活性，以适应全球快速变化的局势。每一项法律不仅要解决眼前问题，更应为数字经济、人工智能、绿色转型和全球治理等未来趋势铺平道路。同时，扩大政策咨询机制，特别是吸纳旅外越南专家的多维视角，将有助于国会立法工作进一步接轨国际标准。
在外交层面，阮友洞强调了议会外交在应对气候变化、能源安全等全球性挑战中的核心作用。他认为，加强议会间合作及积极参与多边议会论坛，不仅能分享立法经验，更能推广国家形象，营造有利的国际环境。此外，推动国内法律与国际惯例接轨，将显著提升国家透明度并增强国际伙伴的信心。
阮友洞对即将到来的选举充满信心，并表示：“无论身在何处，海外越南人始终心向祖国。我们渴望为国家发展做出更多贡献，并坚信新一届国会将继续强力创新，引领国家在新的发展阶段稳步前行。”（完）