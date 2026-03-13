国会与各级人民议会代表选举：海外学者建议提升国会活动质效

作为首位由越南政府推荐至联合国工作的专家，阮友洞曾参与全球40多个国家的选举监督工作。他高度评价第十五届国会在完善体制、创新活动方式及加强对国家重大问题监督作用方面取得的进展，认为国会日益展现出作为人民最高代表机关和建设社会主义法治国家中心的地位。

阮友洞强调，分布在全球的600多万越南侨胞是国家“不可分割的一部分”，不仅是重要的经济与知识资源，更是发展的内生动力。为此，他建议研究相关机制，让旅外越南公民能参与选举；长远来看，可在国会中设立侨胞代表席位，以充分反映海外社群的心愿并保障其合法权益。他指出，许多国家已成功实行议会侨胞代表制，这不仅能增强侨胞与家乡的凝聚力，更能有效发挥其国际经验，助力政策制定。

面对越南迈向高收入发达国家的目标，阮友洞认为立法工作应具有长远性、稳定性和灵活性，以适应全球快速变化的局势。每一项法律不仅要解决眼前问题，更应为数字经济、人工智能、绿色转型和全球治理等未来趋势铺平道路。同时，扩大政策咨询机制，特别是吸纳旅外越南专家的多维视角，将有助于国会立法工作进一步接轨国际标准。

在外交层面，阮友洞强调了议会外交在应对气候变化、能源安全等全球性挑战中的核心作用。他认为，加强议会间合作及积极参与多边议会论坛，不仅能分享立法经验，更能推广国家形象，营造有利的国际环境。此外，推动国内法律与国际惯例接轨，将显著提升国家透明度并增强国际伙伴的信心。

阮友洞对即将到来的选举充满信心，并表示：“无论身在何处，海外越南人始终心向祖国。我们渴望为国家发展做出更多贡献，并坚信新一届国会将继续强力创新，引领国家在新的发展阶段稳步前行。”（完）