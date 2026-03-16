国会与人民议会选举：议会外交助力提升越南国际地位

越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举已依法依规、有条不紊地开展，越南立法机构的作用和地位正日益受到国际观察人士的关注。东南亚历史与国防研究学者恩佐沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时对第十五届国会所取得的成就和下一届任期的发展前景进行了深入分析。



回顾2021—2026年任期，越南第十五届国会在一个充满不确定性的国际环境中运作，从新冠肺炎疫情后复苏步伐缓慢，到气候变化挑战以及难以预料的地缘政治冲突。然而，恩佐认为，越南国会已在这一阶段中展现出积极主动、创新进取精神，并取得了丰硕成果，为推动经济强劲发展和保持政治稳定指明了方向。



其中最突出的亮点之一，是举行首场监督论坛，进一步强化监督执纪问责。通过这一论坛，引起社会高度关注的问题和群众信访诉求也得到更有效的处置。此外，国会通过的立法工作五年规划也保障长期法律体系的可行性与统一性。



值得一提的是，第十五届国会已将人民和企业置于政策中心位置，重点破除发展瓶颈，释放生产资源等。对内容相近或存在交叉的重叠条款进行修订，将党关于精简机构的重大主张加以宪法化等举措已显著提升了国家治理效能。



为了打造“数字国会”，越南正大力推进人工智能（AI）、数字基础设施以及各类专用平台的应用，提升国会运作现代化水平和知名度。



在国际层面上，恩佐认为，议会外交已经成为一项重要而有力的工具。越南国会通过双边和多边机制，积极推动与地区及国际伙伴的关系发展。其中，越南国会与马来西亚议会之间的紧密合作已成为区域内的一个典型范例。



2024年11月，越马关系被升级为全面战略伙伴关系，为两国议会间合作开启了新阶段。马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）曾强调，两国之间的紧密关系是东盟强劲发展的“催化剂”。这种合作不仅为双边关系带来利益，也为东盟议会联盟大会(AIPA)框架作出重要贡献，推动区域议会合作与一体化进程不断深化。



在恩佐看来，越南国会正为清真产业、绿色经济、创新创造、数字化转型以及清洁能源等新兴领域的合作建立坚实的法律框架。这些正是越南与马来西亚优势互补的领域，为未来的可持续发展夯实基础。



越南力争年均经济增长率保持在10%左右，以及成为具有现代工业、中等偏上收入国家。为实现这一目标，恩佐强调，第十六届国会在继续完善法律体系和推动国际承诺落地落实方面发挥着极其重要的作用。（完）