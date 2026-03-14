国会与人民议会选举：旅居北非越侨对第十五届国会运作成果印象深刻

越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举前夕，越通社驻北非记者就第十五届国会运作成果和对新一届国会的期待采访了旅居阿尔及利亚越侨范杜日光先生（84岁）。



范杜日光谈及第十五届国会任期时强调，当时国内外形势出现了许多重大变化。新冠疫情暴发并持续蔓延，对经济社会生活造成了深远影响；与此同时，全球经济也面临通货膨胀、供应链中断、增长放缓等多重挑战。面对此情况，范杜日光认为，越南国会已积极主动适应，作出了多项重要决策，全力支持国家经济复苏和发展。



第十五届任期的一个突出亮点是国会通过了系列重大政策，推动疫后经济复苏。特别是通过颁发规模达数十万亿越盾的经济社会复苏与发展计划，支持企业发展，推动公共投资并提振消费。他强调，“这些都是及时作出的决定，对经济复苏具有重要意义。”



在他看来，除了立法职能之外，越南国会在上一任期内也不断强化和创新监督工作。质询和回答质询活动以更加坦率、直接的方式进行，助力提高国家管理机构的透明度和问责性。



范杜日光认为，另一个值得关注的亮点是国会在工作中逐步应用科技成果。疫情爆发期间，国会召开了多场线上会议或线上线下相结合会议，同时部署电子表决系统，提高工作效率。



范杜日光（右三）参加在越南驻阿尔及利亚大使馆举行的2026年“家乡之春”活动。图自越通社

另一方面，第十五届国会也投入大量时间和精力讨论并通过了与经济社会生活密切相关的重要法律草案。其中，土地管理、营商环境优化、招商引资、创新创造等领域受到重点关注。修订和完善这些领域法律体系有望为经济体的发展创造更加稳定、透明的法律基础。



在第十五届国会所取得积极成果基础上，范杜日光建议，新一届国会应进一步提升国会在立法过程中的独立性与核心作用，大力推进国会运作中数字化转型，完善电子商务等新兴经济产业的法律框架，制定与人工智能相关的政策和法律。



范杜日光期待，新一届国会将继续巩固其作为人民最高代表机构的作用，更充分地反映民意诉求，同时为国家在新阶段实现可持续发展作出重要贡献等。（完）