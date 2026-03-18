国会与人民议会选举：引领越南迈入奋发图强新纪元的重要里程碑

第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举是一项意义重大的政治盛会，与越共十四大一道成为引领越南迈入奋发图强、文明富足新时代的重要里程碑。这是意大利安提奥出版社(ANTEO EDIZIONI)亚洲地区负责人、越南事务专家朱利奥·基纳皮（Giulio Chinappi）在接受越通社驻罗马记者采访时作出的评价。

朱利奥·基纳皮表示，尽管第十五届国会及2021—2026年任期各级人民议会在新冠肺炎疫情爆发、自然灾害频发以及国际形势错综复杂的背景下运作，但仍取得了显著成就。面对此情况，各级民选机构和代表已为巩固团结稳定的政治和社会局面、增强民族团结以及支持国家经济复苏与发展作出了重要贡献。

决定加快选举进度，以及采用两级地方政府模式，精简行政机构等举措具有十分重要的战略意义，即为及时贯彻落实越共十四大决议、至2030年和2045年长期目标提供制度、组织和人力等方面的保障。

朱利奥·基纳皮指出，越南新发展阶段要求在国会中代表全国人民的优秀代表以及在各级人民议会中代表地方人民的代表必须具备坚定的政治素质、高尚的道德品质、卓越的专业能力和积极的服务精神。因此，他们应当成为廉洁自律、敢于担当、全心全意为国家利益和人民福祉服务的表率，坚守“以人民为发展的根本、中心和目标”的原则。

朱利奥·基纳皮相信，在新一届国会任期内，越南将继续拓展议会间合作范围，提升多边外交政策效能，坚持和平合作并尊重《联合国宪章》中的国际法原则，从而使议会外交日益成为支持国家发展的有效工具。

这意味着要以更加积极主动的精神参与地区和全球议会间机制，在可持续增长、绿色转型、创新发展、提升应对危机和非传统安全问题韧性等共同关切的问题上增进互信、加强对话并达成共识。

此外，议会外交还须把重点放在越南经济和社会优先事项，从而协助为贸易、投资、科技合作以及保护海外越南公民等领域构建协调一致且可靠的法律框架等。（完）