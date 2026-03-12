国会与人民议会选举：历史意义重大的任期及对新发展阶段的期望

越南当前正在迈入制度、经济和社会发生诸多深刻变革的新发展新阶段，国会和各级人民议会的运行日益受到国内外人民的关注。第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举前夕，比利时越南—太平洋跨文化中心（IVB）创始人兼执行主任、沃吕沃-圣朗贝尔区教育委员会委员琼·艾瑞斯·阮-德普雷（Quỳnh Iris Nguyễn – de Prelle）向越通社驻布鲁塞尔记者分享了她关于立法机关作用、政府机构改革的看法及其对越南新发展阶段代表的期望。

历史意义重大的任期



琼·艾瑞斯·阮表示，第十五届国会（2021—2026年）可被视为21世纪历史意义重大的一个任期。在此期间，越南不仅遭受新冠肺炎疫情袭击，而且国家进入新发展阶段经济社会也经历深刻变革。

越南统一50年、独立80年之后，国家在地区及国际舞台上的地位日益彰显。在此进程中，国会与各级政府在完善制度建设和推动发展政策落地见效方面发挥了重要作用。

琼·艾瑞斯·阮表示，“针对私营经济的政策、对文化的重视，尤其是对海外侨胞资源的利用的广度和深度均得到全面拓展。关于海外越南人的国籍、土地和住房政策的调整是积极信号，为进一步系牢海外侨胞的乡情纽带创造了条件。”

值得关注的另一个亮点是许多地方的机构精简和管理模式变革进程。在她看来，逐步推进治理的数智化转型和科技成果转化落地是一项重要进展，有助于提升治理效能且更好地服务群众。

与此同时，海外越南人在国内发展活动的参与力度日益加大。侨胞们不仅提供资源支持，还参与政策和法律咨询，并在多个具体项目中与国家和地方携手合作。

对两级地方政府模式的期望



举行国会和各级人民议会代表换届选举，以及时健全高层人事，被视为新发展阶段的重要准备工作。琼·艾瑞斯·阮认为，此举在越南推进两级地方政府模式并持续推进机构精简改革的背景下尤为重要。

琼·艾瑞斯·阮指出，这一模式有助于使从中央到地方的国家管理更加贴近民众、更加灵活高效。当机构精简、办理流程简化时，民众能够更便捷地享受行政服务，同时也有更多机会直接参与地方政治和社会生活。

新时代的民选代表



面对越共十四大提出的发展目标，琼·艾瑞斯·阮认为，对下一届国会和各级人民议会代表的要求将越来越高。

她特别关注的是候选人名单中出现了大量年轻面孔，包括知识分子、大学讲师和企业家。她认为，这是一个积极信号，显示出民选机构中的代际交替，经验和知识的丰富性。

琼·艾瑞斯还认为，应进一步推动政治体系中的性别平衡，为女性以更大力度参与立法机关和政策制定过程创造条件。

提升议会外交水平



在全球经济、地缘政治和技术快速变化的背景下，琼·艾瑞斯·阮认为，议会间合作在推动对外关系和国家发展中正起到越来越重要的作用。

她指出，高质量农业、旅游服务、教育、文化、绿色能源及网络安全等领域都是时代关注的重大议题。针对这些领域健全法律框架（从个人数据保护、人工智能到网络空间安全）将有助于越南主动参与全球发展趋势。

琼·艾瑞斯·阮同时也强调了越南在推动如和平、环境保护、性别平等和可持续发展等共同价值观方面的作用。

她认为，所有政策的最终目标仍应以人为本，建设一个将生活质量、文化价值和民族团结精神置于发展重中之重的社会。（完）