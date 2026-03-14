国会与人民议会选举：前哨岛和边防哨所提前换届选举

前哨岛白龙尾提前换届选举



3月14日上午，白龙尾特区成为海防市最早举行开幕式和进行投票的地方，选举越南第十六届国会代表和海防市2026-2031年任期人民议会代表。



白龙尾特别区人民委员会主席陶明东透露，当天6时30分，两个投票站同时举行开幕式，到7时整，选民共同投票，选举越南第十六届国会代表和海防市2026—2031年任期人民议会代表。选民们怀着高涨的政治热情和严肃的态度，纷纷踊跃参加这一重要盛会。



白龙尾既是维护海洋岛屿主权的战略前哨，也是渔民的渔业后勤服务中心。此次选举不仅是全民盛会，还彰显了这座前沿岛屿在祖国建设和保卫事业中的重要作用。



白龙尾特区区委书记裴忠进表示，截至3月14日上午10时，选民投票率已超过93%。其中，1号投票站的投票率达100%、2号投票站为81.2%。换届选举工作依法依规、有序开展。由于海况复杂、风浪较大，一部分正在海上执行任务的武装力量选民无法返回投票站。选举工作指导委员会已制定相应方案，预计当天下午天气好转后，将派出工作组携带流动投票箱登船，方便选民进行投票。

白龙尾岛干部战士提前换届选举。图自越通社

边防干部战士热情踊跃，积极参与投票



据林同省边防部队指挥部和省军事指挥部介绍，3月14日，在开幕式结束后，林同省提前进行换届选举的5个投票站的100%选民已在庄严的氛围中严格依照法定程序进行投票。该5个投票站均属于林同省边防部队指挥部所属单位。



在林同省咸新乡选举委员会7号选举单位所属18号投票站，干部战士们自清早就身着整齐军装，全部到达投票站，以严肃态度和兴奋心情参加投票，尤其是许多首次参加选举的新战士倍感振奋与自豪。



新战士阮明军希望通过自己手中的选票选出最优秀的代表进入各级民选机构。同时也期待当选代表能够发挥自身的智慧和品德，为国家发展作出贡献，并更加关注军人的生活。



得益于前期周密准备，投票工作顺利有序进行。3月14日上午，投票工作已全部完成，选民参选率达100%。



在该单位提前进行换届选举不仅为干部战士履行公民权利和义务创造了条件，也有助于单位主动安排力量，继续做好训练、备战以及维护边境安全和主权的任务等。