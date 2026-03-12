国会与人民议会代表选举：切实巩固政治体系 为国家发展注入新动力

即将举行的国会代表和地方各级人民议会换届选举对进一步巩固政治体系、加快革新进程具有重要意义，并在国际形势充满动荡的背景下为国家发展注入新动力。阿根廷共产党中央对外部部长马塞洛·罗德里格斯（Marcelo Rodriguez）在接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者采访时如是强调。



马塞洛·罗德里格斯表示，评价越南国会在上一届任期中的作用要将其放在2021—2026年阶段的特殊背景下。2021-2026年阶段，世界受到新冠疫情的严重影响，国际经济和政治形势也出现了诸多复杂变化。在此背景下，越南国会发挥了重要作用，与政府一道及时出台相应政策，推动经济社会复苏与发展，并保障人民生活的稳定。



马塞洛·罗德里格斯高度评价越南在朝着更高效、更透明、更现代方向深化体制改革和完善国家机构方面所作出的努力。在他看来，这些改革方向将在未来几年为越南可持续发展进程作出重要贡献。



阿根廷共产党中央对外部部长马塞洛·罗德里格斯接受越通社记者采访。图自越通社

提及越南比以往惯例提前举行国会代表和各级人民议会代表选举时，马塞洛·罗德里格斯认为，这一决定体现了越南在加快行政改革进程和完善国家管理体系方面的主动性。他指出，尽早组建新一届政府机构，将为下一阶段推动各项发展政策落地见效创造有利条件。



他还认为，在越共十四大已制定新纪元国家全面发展的重要目标和方向并且需要越南共产党和新一届政府领导班子尽快落实的背景下，越南提前两个月举行国会代表选举是一项必要的举措。此外，在当前国际形势充满不确定性的情况下，加强国家制度建设和提升国家治理能力也十分重要。越南国会和各级人民议会在健全法律体系，监督国家机关运作以及反映人民诉求方面起着举足轻重的作用。



马塞洛·罗德里格斯对越南与阿根廷关系做出评价时表示，近年来，两国关系，特别是经贸合作关系保持积极发展势头。越南目前是阿根廷在亚洲地区的重要贸易伙伴之一，双方也在保持多个领域交流与合作渠道。



马塞洛·罗德里格斯认为，两国农业、贸易、政治外交等各个领域合作仍存巨大潜力。他相信，越阿友好合作关系必将继续得到巩固和发展，从而增进两国之间乃至世界进步力量之间的相互理解与合作关系等。（完）