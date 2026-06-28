因地制宜安排村庄布局

作为最早实施两级地方政府模式的地方之一，新光乡制定了具体计划，明确分工到各部门，同时对人口、基础设施、文化馆、党组织、祖国阵线和团体组织进行全面核查，以制定符合实际的方案。



根据提案草案，该乡计划将现有的28个村合并为14个新村，其中保留3个符合标准或具有地形、人口特殊因素的村。全部方案在定稿前均公开征求当地人民意见。



新光乡党委书记、人民议会主席黄中原表示，此次安排旨在减少村庄数量，形成规模适度的居民单元，便于领导、指导和组织实施经济社会发展计划。



在祖国最北端的边境乡——陇句乡，地形分割、人口分散，许多村只有几十户。根据乡人民委员会的方案，陇句计划将37个村合并为16个村，其中保留1个村不变。



祖国最北端的边境乡——陇句乡。图自越通社

该方案是在确保跨区域、跨地带性，符合自然条件、交通、户数规模和各村居民风俗习惯的基础上制定的。合并后，大部分村均达到户数规模标准，有助于提高基层政治体系运行效率。



不仅是新光和陇句，蒲榜乡在实施这一主张时也具有诸多特殊因素。该边境乡位于同文岩石高原世界地质公园核心区，蒲榜有许多规模小、人口分散的村。根据预期方案，该乡将从37个村合并为14个村。截至目前，蒲榜乡已完成征求人民意见工作，并获得高度共识。合并后，预计参与村活动的人数将减少135人，而各村文化室将继续用于服务社区活动，避免基础设施浪费。



在合并村的同时，各地同步制定了健全党组织、祖国阵线、团体组织和非专职人员队伍的方案。



此外，对公共财产、文化室、村基金、行政档案、账簿的处理方案也得到详细制定，以便有效利用现有基础设施，避免合并后流失和浪费。



宣光省委的指导方针是建设高效能、高效力、高效益的政府，其中重新组织村庄被确定为完善基层组织、为新机构顺畅运行奠定基础的重要环节，以更好地服务人民和企业。（完）