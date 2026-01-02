回顾2025年：越南对外工作主动适应，为国家发展蓄势

步入2026新年，越南前外交部副部长范光荣大使就2025年越南外交的成就与亮点接受了越通社记者采访。



回顾越南2025年对外工作，范光荣大使认为最突出的亮点在于越南不仅适应，更主动应对在世界局势深刻复杂演变背景下的“逆风”，从而有效处理了各类突发问题，为国家发展和安全保障创造了有利的战略环境。



过去一年，越南对外活动特别是高层外交开展得极为活跃。越南持续完善并拓展了由40多个伙伴组成的网络，涵盖从全面伙伴到战略与全面战略伙伴的各个层级，其中包括联合国安理会全部5个常任理事国、世界主要经济政治中心、邻国，同时拓展了与拉丁美洲、非洲和中东地区的合作。突出的重点在于争取资源以推动纵深发展，特别是在科技、创新、数字化转型和绿色转型等领域。



在多边层面上，越南通过参与联合国人权理事会等多边组织的领导机制，持续提升国际地位与声望。重要亮点是，越南被联合国选为《联合国打击网络犯罪公约》（又称为《河内公约》）签约启动仪式举办地，同时持续参与联合国维和行动。



越南在推动基于规则和国际法的秩序以及新的行为准则方面的国际地位与信誉持续得到有力彰显。国际社会评价越南是一个充满活力的发展中国家，积极为和平作出贡献，并坚定维护国际法治。



谈及2025年的经济外交，范光荣大使表示，经济外交的任务之一是维持稳定的供应链。目前越南拥有17项自由贸易协定，涵盖多边和双边领域，为越南应对贸易领域的逆风奠定了基础。



另外的一点是，越南有效处理了出现的复杂情况，不仅包括与各国供应链及贸易关系的中断，还涉及关税问题，特别是来自美国的关税。越南处理得当，使越南继续保持竞争优势地位，越南与美国及所有关键伙伴的贸易关系均得以维持。2025年，越南贸易持续增长，较去年增长超过20%，首次突破9000亿美元大关，创下历史纪录。



谈到越南的软实力，范光荣大使认为，需要从国家的内生动力说起。一个充满活力、持续发展、社会稳定并拥有国际地位的越南，是其软实力最根本的源泉。2025年也标志着越南迈入民族奋发图强的新纪元。



此外，悠久的历史与坚韧不拔、富于创造、热爱和平、珍视友谊的民族特质，依然是构成越南吸引力的重要基石。主动融入国际社会，负责任地参与并贡献于国际共同事务，有力提升了国家的信誉和地位。



为进一步发挥越南的软实力，他认为民族、文化、发展成就以及国家地位都需要得到更大程度的彰显。这需要所有渠道的协同整合，包括民间外交、政党外交以及政府外交。在越南的软实力建设中，除了政府外，人民群众、社会组织、企业都必将发挥巨大作用，每一位越南公民也都是不可或缺的贡献者。



在2025年外交工作总结暨2026年方向任务部署会议上，越南政府总理范明政要求巩固国家发展与安全带的坚实基础，在复杂突发情况下保持战略主动，同时维持与大国，尤其是邻国的良好关系。



建设安全带应置于对外政策的总体框架内，旨在为越南的和平、安全与发展营造战略空间和信任环境。目前，越南已建立起超过40个伙伴的网络，包括大国、联合国安理会常任理事国、东盟成员国以及重要的政治经济伙伴，从而形成了合作与发展的战略环境。

在经济层面，越南已参与17项双边和多边自由贸易协定，其中包括多项高质量自贸协定，促进了利益交织并提升了在全球供应链中的地位。然而，为更高效地利用这些协定，需要基于创新、科学技术升级经济结构，瞄准高附加值领域并实现可持续发展。



此外，需要继续巩固不仅与地区各国，也与所有邻国，特别是在多边框架下的关系。其中，越南必须积极与国际社会共同应对当前全球性挑战。（完）