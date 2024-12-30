回顾2024年：外交新格局——为国家进入新时代创造动力

在告别2024、迎接2025新年之际，越南政府副总理兼外交部长裴青山接受媒体采访，介绍了过去一年越南的外交成就，以及新时代越南外交的方向和任务。

越南政府副总理兼外交部长裴青山表示，2024年，世界形势继续复杂多变，不确定性、冲突增多，严重威胁国家稳定可持续发展。但越南保持着和平、稳定、发展的状态，被国际舆论视为地区“亮点”之一。外事活动积极主动开展，取得许多实质性成果，开创了外交新局面，为国家进入民族崛起时代创造了动力。

第一，在独立自主、多边化、多元化的外交政策基础上，越南外交日益富有活力、创造性和主动性。 2024年，越南主要领导人共进行60场外事活动，其中出访并参加多边会议21次；欢迎25个外国领导人代表团访问越南；在多个领域特别是越南有需求和利益的领域签署了170多项新合作协议。

第二、国际友人日益重视、赞赏并希望发展对越关系。今年，我们与澳大利亚、法国、马来西亚等主要伙伴的关系提升为全面战略伙伴关系，与巴西的关系提升为战略伙伴关系，与蒙古、阿联酋建立了全面伙伴关系。越南已与194个国家建立正式外交关系。

第三，在世界经济仍处于困难时期的情况下，经济外交继续为国家总体经济发展作出积极贡献。经济内涵在各级特别是高层的外交活动中日益显得重要，从而争取同中、美、日、韩、印等伙伴的联系与合作。2024年，越南进出口额可创下超过8000亿美元的新纪录；越南仍然是世界上最大的外国直接投资接收国之一；2024年前11个月，越南接待国际游客量超过1580万人次，比2023年同期增长44%。

第四，面对世界大变局，国防、安全、外交真正形成稳定的阵地，有利于坚定维护主权、领土完整，从早从远保卫祖国。外交合力维护边界、岛屿和国家安全和平稳定，同各国谈判取得重要进展，和谐处理突出问题，在包括1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的基础上推动制定《东海行为准则》（COC）。 第五，在多边层面上，越南日益肯定了本国的作用、地位和声誉，以及为国际社会做出许多积极贡献。在东盟、东盟议会联盟、两国、亚太经合组织、湄公河次区域、G20、G7、金砖国家组织、不结盟运动、法语国家国际组织、经合组织等国际框架，越南继续发挥对各设想和倡议做出积极、负责任贡献一方的作用，并获得多国认可和欢迎。

第六，基于对外信息、文化外交、海外侨务和领事保护工作等对外工作的效果，国家的势力和实力不断提高。对外通讯大力推广国家形象、越南人、文化和国家经济社会发展成就。有助于凝聚国内人民的共识，获得人民和国际社会的大力支持。

裴青山表示，大力推进和提高多边对外层级是我国中央方向和战略的贯穿主张。我们已从“参加、参与”的主张，转向发挥“积极、负责任成员”的作用，提倡和引领许多合作倡议和设想，积极主动参加、定型全球治理，多领域的框架和规矩。

2025年是多边对外的重要一年，拥有许多重要里程碑，如越南加入东盟30周年，联合国成立80周年。继承越南对世界各共同问题的贡献，多边对外工作将集中准备和举办好越南承办的会议和活动，如东盟未来论坛，第四届绿色增长和2030年全球目标伙伴关系(P4G)峰会，联合国贸易与发展会议（UNCTAD）等；继续成功担任在东盟、湄公河次区域、亚太经合组织、联合国各机制等多边框架和组织的重任和任务。

同时，越南继续成功担任各多边组织和机关的负责任和积极成员的作用，继续精选符合我国优先和利益的职务，如2026-2028年联合国人权理事会成员，首次有人选竞选2026-2035年任期国际海洋法法庭（ITLOS）法官等。越南同时应对各项共同问题，特别是应对气候变化，减排等全球挑战，推动各项可持续发展目标等做出积极和更负责任的贡献；深度参加联合国维和、救援和人道主义援助等活动。

关于动员海外越南人为国家建设贡献力量的问题，裴青山强调，目前，旅居130多个国家和地区的近600万海外越南人社群是越南民族不可分割的一部分。越南党和国家的一贯政策是关心支持海外同胞稳定生活，融入当地社会，拥有稳定的经济和法律地位，鼓励海外越南人与国内同胞紧密联系，从而加强全民族大团结，同时为海外越南人为祖国建设作出贡献创造便利条件。

我们始终赞赏海外越南人心系祖国情系家乡的精神及其为国家经济社会发展作出的贡献。由海外越南人提供的投资、侨汇和知识是国家发展的重要资源（目前，越侨FDI投资项目遍布越南全国63 个省市中的42个，注册资本总额达17.2亿美元；2024 年估计侨汇收入达160亿美元）。此外，海外越南人还为越南科技、教育、卫生、志愿服务等事业发展作出贡献。

裴青山表示，越南正迈入民族奋发图强的新时代。因此，提升海外越南人社群的力量比以往任何时候都更重要。动员海外越南人为祖国建设和保卫事业作出贡献，进一步完善国内政策法律体系，采取全面、长期措施关心和发展海外越南人社群等是今后一个时期的重点任务。

谈及民族奋发图强的新时代中越南外交时，裴青山表示，新时代要求各行业、各领域、各部门、整个政治体系乃至全民族的共同参与。前行国家的经验教训表明，在此过程中，外交发挥着重要作用，使越南能够顺应时代潮流，将国家力量与时代力量结合起来，促进国家的奋发图强。

裴青山明确指出，为将国家带入新时代，必须构建更加全面、现代化、专业化、满足新阶段要求的对外和外交体系。其中，需要打造精干高效的对外工作组织机构，同时出台有利于对外工作的机制和政策；培养一支不仅具备专业水平和能力、政治素养过硬，还要敢想敢干、敢于创新、敢于走在前沿、专业水平达到国际标准的对外与外交干部队伍。（完）