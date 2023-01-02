回顾2022年：第31届东运会激发疫后奉献精神

历史性决议



第31届东运会原预计于2021年11月举行，但由于疫情态势严峻复杂，第31届东运会举办时间被推迟到2022年。这也是因疫情影响以致于改期举行的首届东运会。



不仅在越南，东南亚其他国家也受到了疫情的极大压力。因此，为防止疫情扩散蔓延，各国间出行变得更加困难。观众也对本届东运会在无观众模式下进行比赛深感担忧。



然而，凭借正确、灵活且有效的政策，新冠肺炎疫情逐步得到控制。2021年底，当越南和东南亚各国疫情基本得到控制和击退时，第31届东运会举办时间立即确定了下来。

观众们终于不用对本届“无观众”东运会的担忧了。因为越南政府做出了从3月15日起重新对外开放旅游活动的历史性决定。这意味着各国游客、观众和体育爱好者可以来到越南沉浸在区域内规模最大之体育活动的浓郁气氛中。另外，4月28日，越南卫生部预防卫生局签发了关于暂停健康申报，为第31届东运会提供服务的文件。



成功克服种种困难和挑战之后，5月12日晚，越南美亭国家体育场上的数千名运动员、体育爱好者和东南亚数百万名观众共同见证了这一场盛大、令人印象深刻、具有浓郁越南特色、与高尚的体育精神相融合的东运会开幕式。



万众瞩目的第31届东运会



在5月23日举办的第31届东运会闭幕式上，越南文化体育与旅游部部长、第31届东运会组委会主任阮文雄透露，组委会共向参赛运动员颁发了1759枚奖牌，其中金牌525枚、银牌522枚和铜牌712枚；参赛运动员也创造了30项东运会纪录。其中，越南体育代表团共摘得205枚金牌，打破了17项东运会纪录。



第31届东运会在越南12个省市举行，在所有的比赛场地，无论是哪项赛事，无论是否有东道国运动员参赛，都受到观众的欢呼和极大鼓舞。

第 31 届东运会举办期间看台上挤满了观众，整个比赛场馆都洋溢着节日的气氛这一画面已给体育爱好者乃至越南人民留下了深刻的印象。无论是“主队”还是“客队”，观众们的加油声、呐喊声此起彼伏，为运动员加油助威。这充分体现了越南人民对体育的热爱和热情好客的精神。



世界越武道（Vovinam）联合会副主席、非洲越武道联合会主席穆罕默德•朱阿杰（Mohammed Djouadj）表示，东道国越南第31的届东运会举办工作令他印象深刻。他认为，越南是一个举办大型活动的国家。越南政府已竭尽全力确保第31届东运会取得圆满成功，从而提升越南在地区和世界的形象。



在新冠肺炎疫情仍在世界多地肆虐，部分重大国际体育赛事必须以无观众形式举办或被推迟的背景下，第 31 届东运会看台上坐满了观众的画面彰显了越南这一安全、战胜疫情、生活恢复正常秩序的国家形象的最明显证据。同时充分体现了东道国的热情、友善和好客精神，有助于向国际友人推广越南国家、风土人情和文化形象等。（完）