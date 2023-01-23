赫蒙族提前迎接春节



赫蒙族同胞在农历新年前一个月过传统新年。同胞在农历十月三十到十一月初三隆重欢庆春节。大家会穿上最美丽的衣服赴梅树林、杏树林进行春游，在阳光明媚的草坪上相聚，并进行芦笙舞、芦笙吹奏、音缘歌唱比赛，参加打陀螺、踢足球等体育活动。一年辛苦了，春节是悠闲的时间来互相拜访、祝贺、用传统菜肴款待客人以及互相邀请喝酒。



Covid-19复杂演变期间，许多事情都发生了变化。所有的社交都被切断，各家庭因疾病预防和控制措施而分离，每个乡、村都被封锁，因此，2021年春节默默地过去了。今年春季回到木州，我有机会重温应有的欢乐春节气氛。依旧是那片蓝色金光天空，是红粉色的杏林，黑石背景上的深红色桃花树，晨露中闪闪发光的白粉色梅花园，但空间变得充满兴奋。这里春节的真正价值在于社区对接。 没有这种联系，没有亲戚和村庄的共同分享，就没有春节。



赫蒙族今年隆重迎春。去年贴在门上的符咒换成了新鲜红色纸条。男人们忙于杀牛、宰猪、准备供奉的鸡肉，捣糍餅—传统春节的最典型菜肴。居住塔冯村的崇氏石女士家庭今年开心较多，因为远方打工的亲人都回来过春节，弥补去年的缺席。满玉米酒的杯子配满是肉的香蕉叶。草坪上，少年们叽叽喳喳地立秋干，立旗竿。该地方明天将汇聚身穿五颜六色锦缎服装的少女在村子男少年的迷人芦笙声中纷纷去参加节日活动。

喜迎卡特节



同样由于 Covid-19 大流行，宁顺占族人 2020 年和 2021 年卡特节无法举行。于占族日历7月1日（约为阳历10月左右）举行的特节是占族人缅怀祖先、神灵、古代国王之际。



卡特节的特点是衣冠恭迎仪式，将衣冠恭迎上塔，随后举行开门仪式、沐浴仪式（为国王雕像沐浴并为雕像更衣）和大礼仪式。在塔上举行卡特节后，占族人才举行村庄卡特节、家族卡特节、最后为家庭卡特节。



Covid-19导致卡特节被延迟了两年。这是巨大精神损失，因为越是困难时期，人们就越需要从传统和祖先的价值观中寻求支持来战胜逆境。在传统节日期间，传统仪式就是人民最易、最近地找到那个价值之地。



今年，宁顺省婆罗门教占族卡特节已成为一个大社区的节日。婆尼占族人、拉格莱族人、八方游客已纷纷融入衣冠恭迎团前往婆克朗加莱塔和波罗米塔，已能够沉默在喜气洋洋的玄妙的卡尼琴声、萨拉奈管声和基能鼓声之中。



民族的生命线是持续和永恒的流淌。困难和挑战可以隐藏，但流淌不能倒流。在天地入春，人心沸腾之时，那条流淌将像花蕾、像新芽一样冒出来，融入大有几千年自强文献的国家之春。（来源：《人民报》）