四项UNESCO名录遗产获提名为越南2025年文化、体育与旅游十大事件

12月23日，越南文化体育与旅游部下属《文化报》在河内召开了2025年文化、体育与旅游十大事件评选新闻发布会。组委会透露，已收到来自50个单位的135项提名，经过多轮筛选，确定了15项事件入围，最终将评选出10项典型事件。



多项关于完善体制的突出事件获得提名，例如国会通过了《新闻法（修正案）》、《〈广告法〉若干条款修改补充法》，以及《文化遗产法》实施细则。值得注意的是，越南政府总理已批准《近期至2030年、远期展望至2045年的越南文化产业发展战略》，目标是使文化产业成为重要的经济产业。



《文化报》总编辑阮英宇主持新闻发布会。图自baovanhoa.vn

提名名单中包含越南获联合国教科文组织（UNESCO）列入遗产名录的四项遗产，分别是：安子-永严-昆山劫泊遗迹群、世界自然遗产丰芽-格邦国家公园扩展至欣南诺国家公园（老挝）、音乐家黄云的作品集入选《世界记忆名录》；以及东湖民间画制作技艺被列入亟待保护的非物质文化遗产名录。



此外，多项大规模文化、艺术、体育和旅游事件也获得提名，例如"独立-自由-幸福征程80年"国家成就展、国家重大节庆纪念活动、越南体育的突出成就、越南旅游业的显著增长，以及2025年具有标志性的文化与国际外交活动等。



评选活动将于2025年12月23日至25日以线上和线下结合方式举行。2025年文化、体育与旅游十大事件评选结果将在汇总投票后公布。（完）