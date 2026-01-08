四场国家级展会拟于2026年在越南国家展览中心举办

据工贸部表示，该部已制定《2026年国家展会举办方案草案》并征求各部委、行业、地方及相关机构的意见。同时，工贸部已广泛通知国内外机构、企业关于举办第二届国家展会——2026年春季展会的计划，以汇总参展需求，服务于向指导委员会报告。



2026年，工贸部建议政府委托该部牵头，协同各部委、行业和地方举办四场国家展会，包括：第二届国家展会——2026年春季展会；第三届国家展会——建筑、建材、交通运输、房地产、工业机械设备及室内外装饰专业国际展览会；第四届国家展会——2026年夏季展会；第五届国家展会——2026年秋季展会。

展会计划在越南展览中心金龟展览馆全面举行，室内面积超过10万平方米，包括10个展厅及室外空间。每场展会均将设置专业国际展览区，并与地方及行业综合展区相结合。



具体而言，第二届国家展会——2026年春季展会预计于2026年2月4日至8日举行，聚焦纺织服装、皮革鞋类、木制品及手工艺品价值链展览。



第三届国家展会将于2026年3月举办，重点展示建筑、建材、交通运输、机械设备、建筑及室内外装饰领域。



第四届国家展会——2026年夏季展会预计于2026年6月举行，集中于食品、饮料、餐饮服务及食品加工业。



第五届国家展会——2026年秋季展会预计于2026年10月举办，将展示工业、制造业、机械、电气电子、半导体、配套工业、数字技术、数字化转型、改革创新、物流、工业基础设施及清洁能源等领域。



每场展会均设有地方推介专区；春季、夏季及秋季展会分别设置一个主题城市（胡志明市、芹苴市和岘港市）。



第二届国家展会——2026年春季展会以“连接繁荣——辉煌春季”为主题，将在位于河内市东英越南展览中心举办，为期5天，由多部委行业与河内市人民委员会、胡志明市人民委员会联合组织。



展会将分为10个展区，融合产品展示、贸易促进、文化宣传及春节消费服务等。（完）