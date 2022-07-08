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四位音乐家将上演莫扎特和德沃夏克的杰出作品

据越南国家交响音乐团7月8日的消息，四名艺术家在指挥家金春孝的指挥下，于7月15日晚演奏天才音乐家莫扎特和杰克作曲家德沃夏克的杰出作品。四名艺术家包括潘越强(双簧管）、谢忠德（单簧管）、范清河（巴松管）、谢进达（圆号）。 该节目由越南交响乐团演奏，艺术家们将演奏天才作曲家莫扎特的歌剧《魔笛》的开场序曲。该剧由两幕组成，开场由管弦乐队演奏序曲，带领观众走进故事。这部剧《魔笛》剧情复杂，因此，开场序曲之所以也十分丰富多彩,以引导故事的精神。莫扎特以他的才华写出了序曲，在许多对立的元素之间达到了完美的平衡，节奏有缓慢而庄重的地方，有新鲜和灵活的地方，有时窃窃私语，有时令人耳目一新，打结然后解开等。

 其后，艺术家们演奏莫扎特交响协奏曲 K.297b。

 接下来，艺术家们演奏了作曲家安东宁·德沃夏克（Antonín Dvořák，1841-1904）的第八交响曲。

该音乐会是一年一度的系列活动，每年大约有 10 场演出，内容预先安排好。 越南交响乐团将在世界著名指挥家、独奏家和客座歌手的参与下，演奏多位世界著名作曲家和国内作家的经典作品。(完)

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政府总理范明政：须制定相应调控机制 推动东南部地区和南部重点经济区快速可持续发展

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7月9日上午，越南政府总理范明政在胡志明市主持召开会议，对越共中央政治局于2005年8月29日颁布关于到2010年和展望2020年东南部地区和南部重点经济区经济社会发展和国防安全保障工作的第53号决议落实15周年和政治局于2012年8月2日颁布关于继续落实第53号决议的第27号结论实施工作进行总结。
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