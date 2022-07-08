新闻 四位音乐家将上演莫扎特和德沃夏克的杰出作品 08/07/2022 据越南国家交响音乐团7月8日的消息，四名艺术家在指挥家金春孝的指挥下，于7月15日晚演奏天才音乐家莫扎特和杰克作曲家德沃夏克的杰出作品。四名艺术家包括潘越强(双簧管）、谢忠德（单簧管）、范清河（巴松管）、谢进达（圆号）。 该节目由越南交响乐团演奏，艺术家们将演奏天才作曲家莫扎特的歌剧《魔笛》的开场序曲。该剧由两幕组成，开场由管弦乐队演奏序曲，带领观众走进故事。这部剧《魔笛》剧情复杂，因此，开场序曲之所以也十分丰富多彩,以引导故事的精神。莫扎特以他的才华写出了序曲，在许多对立的元素之间达到了完美的平衡，节奏有缓慢而庄重的地方，有新鲜和灵活的地方，有时窃窃私语，有时令人耳目一新，打结然后解开等。 其后，艺术家们演奏莫扎特交响协奏曲 K.297b。 接下来，艺术家们演奏了作曲家安东宁·德沃夏克（Antonín Dvořák，1841-1904）的第八交响曲。该音乐会是一年一度的系列活动，每年大约有 10 场演出，内容预先安排好。 越南交响乐团将在世界著名指挥家、独奏家和客座歌手的参与下，演奏多位世界著名作曲家和国内作家的经典作品。(完)