嘉莱省推动主要农产品对华出口

8月18日，嘉莱省在波来古市举办了促进贸易、对接合作与出口主要农产品对华出口的会议。此次活动被视为推动嘉莱省农产品更深入、稳定并通过正贸渠道进入中国市场的重要一步。

据嘉莱省农业与环境厅的统计数据显示，目前全省农业生产用地共有97.7万公顷，其中超过75.3万公顷黄红壤和红色玄武岩土，适合种植多种工业作物、果树和药用植物。除此之外，嘉莱省还投资扩大了许多热带水果和高价值药用植物的种植面积。

在会议上，嘉莱省人民委员会副主席阮俊清强调，目前中国是越南最大的贸易伙伴之一，2024年双边贸易额约达1710亿美元。对嘉莱省而言，中国不仅是农林产品的重要出口市场，同时也对产品质量和溯源提出了严格要求。加强贸促活动，特别是面向中国市场，被视为有效开发省内潜力的关键举措。

广西壮族自治区大数据发展局局长朱厚岩表示，将为推动广西企业与嘉莱省的生产、加工单位直接对接合作积极做好桥梁作用。为提升合作成效，中方企业建议嘉莱省需在产量、采收时间、包装与标签标准、仓储保鲜以及电子提单等方面实现数据透明。这将有助于减少通关环节、降低物流成本，并保障供应的稳定性。

越南工贸部革新创新、绿色转型和助农局副局长杜氏明簪指出，2024年，越南对华出口额达近610亿美元，占全国出口总额的15%以上。中国是一个需求稳定的大市场，尤其对农产品、水产品和木制品需求旺盛。

越南工贸部将继续携手同行，统筹推进提升产品质量、促进出口等综合性举措，支持嘉莱省等地方高效、可持续地开拓中国市场。（完）