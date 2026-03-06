嘉莱省成为全国首个为渔船安装巡航监控设备的省份

据嘉莱省农业与环境厅的消息，在同步、果断开展打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞解决方案的同时，该省正采取多项举措，旨在实现渔业可持续发展目标。



嘉莱省已完成对失去监控系统（VMS）连接、越界捕捞及侵犯外国海域渔船的处理工作；确保100%已登记渔船按规定喷涂船号并进行标识。



值得关注的是，嘉莱省是全国首个为长度12米至15米以下渔船安装巡航监控设备的省份。同时，该省也是全国率先开展“渔船海上失去连接及越界智能自动预警系统”的省份，旨在有效预防渔船违规行为。



此外，嘉莱省不仅完成了100%的渔船数字化和身份识别工作，还实现了越南渔业数据库（Vnfishbase）与国家人口数据库（VNeID）的对接与核对。



嘉莱省农业与环境厅副厅长陈国庆表示，除了中央下达的政策外，该省还出台了多项扶持政策，包括：支持无出海作业需求或不合格渔船进行转产及报废拆解；资助12米以上渔船的巡航监控设备服务费及电子日志系统服务费；采取严厉措施，有效管理不合格渔船。同时，该省还与各省边防部队配合，严禁不合格渔船出港，并每日汇报相关情况，为欧委会（EC）的检查做好准备。



嘉莱省所实施的突破性举措，不仅是符合欧委会的建议，更重要的是推动当地渔业实现可持续发展。（完）

越通社