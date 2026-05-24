嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

省领导要求各机关、单位和地方将少数民族干部培养纳入省经济社会发展规划、各产业规划及干部队伍规划之中；其中优先教育、卫生、科技、数字化转型、农业、林业以及直接服务少数民族和山区发展的相关领域。

为了实现上述目标，省人民委员会已制定《2026—2030年阶段国家机关和公共事业单位少数民族干部、公务员队伍发展方案和2035年愿景》实施计划。具体而言，2026—2030年阶段，该省力争各级、各地少数民族干部比例指标达80%，到2030—2035年阶段到100%。在省级层面，少数民族干部占编制总数的比例最低为5%—10%。在乡级层面，该比例将根据当地少数民族人口结构确定，约在5%—50%区间。

计划提出的另一项目标是，确保少数民族干部在领导和管理岗位中的结构配置合理，少数民族女性干部在少数民族干部总数中所占比例至少达20%。

对于提升少数民族干部队伍质量目标，嘉莱省力争2026—2030年期间80%，2030-2035年阶段100%的少数民族干部接受业务知识、政治理论、国家管理技能、科技、创新、数字化转型、计算机、外语或少数民族语言等方面的培训，以满足岗位工作要求。（完）