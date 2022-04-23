嘉莱省农民朝着可持续方向种植胡椒

据《越南之声》报道，嘉莱省胡椒种植面积较大，为1.7万公顷，一度达到1.8万公顷。这几天，嘉莱省农民正忙着收割胡椒。当地胡椒以可持续方式种植，发展稳定，同时保障胡椒农的利润。

嘉莱省达德瓦县居民阮氏丽秋一家种了5.5公顷胡椒，现正处在收割季。她说，以有机方式种植，院子里的草自然生长，土壤肥沃，有助于保持土壤潮湿。最大限度的限制使用化肥，而主要用咖啡壳和豆类施肥；化学药品也被生物制品替代。栽培过程必须每天记录在种植日记中。收购企业随时会到园内随机订购。

如果测试样品符合要求，企业将以高于市场30%的价格收购。阮氏丽秋表示，这个季节，胡椒种植产量为每公顷3.5吨，低于上个季节，但每吨价格1.1亿越盾，利润则高于上季。她说：“我选择有机农业方向来克服气候和疾病带来的困难。幸运的是，一家企业联系我 购买有机胡椒并出口到欧洲。这对我有好处，对公司有好处，对为我工作的人的健康有好处，对环境也有好处”。

在南阳乡，2年前，50多个胡椒种植户共同成立了一个小组，种植于经营可持续无公害胡椒。

小组组长吴文仙表示：“参加小组，农民们分享生产经验和好做法。因此，农民自己与提供技术和有机肥料的企业联系，以获得最低的价格。同样，产出也是由农民选择，通过中介去除不必要的成本。由于是有机生产，产品的价格是其他产品的两倍”。吴文仙表示，从传统方式向高科技、清洁生产转变，不能一蹴而就，而“要慢慢来”。

这是一场改变思维的革命，如果成功，农民将处于主动的地位，较少依赖外部因素，减少价格波动、投入成本等风险。

谈起《

农民

与农民合作》的胡椒种植模式，南阳农业与服务合作社主任阮进攻说，2018年，合作社共有15名社员，胡椒种植面积50多公顷。刚开始，动员居民加入合作社很难，但经过一段时间的活动后，合作社销售胡椒的价格提高到1.5至2倍，居民就积极加入了。特别是，合作社还联系了胡志明市的两家企业，负责所有销售产品。

目前，合作社的胡椒种植面积有80公顷，其中40多公顷采用有机方式种植，符合出口标准，销往质量要求严格的国家。

嘉莱省农业与农村发展局副局长段玉有表示，目前，嘉莱省胡椒种植总面积为1万3600公顷。今年的产量为每公顷3.37吨。2017年以来，胡椒种植面积一直稳定，并朝着可持续方向发展。

值得高兴的是近2年来，胡椒价格从7.5万越盾涨到每公斤8万多越盾，却没有发生砍其他作物种胡椒的情况。段玉有认为，谨慎投资胡椒有机种植和转换耕作方式帮助农民获得了稳定的收入。他说： “为了提高效益，以前的胡椒种植区已改种其他作物。剩余胡椒区目前正在稳定开发，生产已转向标准化和

可持续方向

，也减少了作物病虫害。因此，生产率和产量稳定”。

以可持续的有机方式

种植胡椒

永远不会亏本，成本和初始条件可能很高，但一旦成功，效果就很好。 采用这个方式，

嘉莱省

农民将拥有更多丰收作物。（完）