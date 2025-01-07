喜迎2025乙巳年春节：越捷航空启动梅花、桃花运输服务

越捷航空的梅花和桃花运输服务适用于往返河内、胡志明市、大叻、岘港、海防等地的国内航班。每名乘客可托运一株，每株不超过两枝，非树或带土盆状，尺寸不超过 150厘米x 40厘米 x 40厘米，确保包装良好。

乘客可在网站www.vietjetair.com、手机应用程序VietjetAir、代理售票处、官方售票处等选择越捷航空的多样化服务。乘客应在航班预定起飞时间前至少提前3小时登记使用梅桃运输服务。

新一代航空公司——越捷航空（Vietjet Air）引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足游客的不同消费需求。

越捷飞机。图自越捷

越捷是国际航空运输协会（IATA）的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。

查看详细信息请登录网站https://www.vietjetair.com。（完）