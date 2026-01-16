喜迎越共十四大：对大会战略方向与重大决策充满期待

正确决策推动经济发展



原前江省（现为同塔省）人民委员会主席、同塔省科技联合会主席阮文康对党历届任期的英明领导感到十分振奋和充满信心。经过近40年的革新开放，国家取得了巨大而全面的成就，为包括同塔省在内的各地方在第四次工业革命和深度国际融入背景下持续发展奠定了坚实基础和强劲动力。



在全国上下的巨大努力和高度决心下，同塔省成功克服困难，迅速从新冠肺炎疫情中恢复。经济社会发展呈现积极态势，人民生活水平不断提高；党建工作持续创新，政治体系日益精简高效运行；国防安全形势良好。



2020—2025年任期，同塔省集中实施六项突破性任务，包括：发展农业，打造主力产品和动力区域，发展企业，促进创业，完善基础设施，发展人力资源，推进政务改革和党建工作等。实施成效显著，多个重点领域实现明显转变。五年平均GRDP增长率达5.51%，人均GRDP约为8550万越盾，国家财政收入年均增长2.25%。

同塔省各条街道张灯结彩，标语飘扬迎接省第一次党代会。图自越通社

原同塔省人民委员会副主席阮清松表示，城乡面貌日益改善，商贸服务业蓬勃发展，人民物质和精神生活显著提升。新农村建设国家目标计划不仅在基础设施和经济社会方面取得成效，还在转变人民思想认识方面发挥了积极作用。



最突出的是，城乡基础设施，尤其是交通基础设施不断完善，加强了与胡志明市及九龙江三角洲各省市的区域联通，为农业、工业和旅游发展奠定了坚实基础。



原同塔省委常务副书记阮得贤指出，党和国家在上一任期制定并实施的正确主张和政策赢得了人民的信任和支持，助力推动经济社会不断向前发展，提升了越南在地区内的地位。



在革新发展进程中，同塔省有效发挥自然资源优势，成功开发同塔梅地区，加快农业结构调整，积极将科技应用和数字化转型引入生产、加工和消费环节。昔日的沼泽盐碱荒地如今已成为优质稻米生产区。合并后，全省水稻种植面积超过61.5万公顷，农业机械化在绝大多数耕地实现同步应用。



干部队伍建设的一大突破



基于40年革新实践和2020—2025年任期取得的成果，阮文康期待党的十四大在干部队伍建设方面提出具有突破性的解决方案。他认为，应重点打造政治过硬、道德优良、能力突出、具有威信、能够胜任新形势任务的干部队伍；加强思想政治教育的实效性；弘扬敢想敢干、敢于担当的精神；发挥领导干部特别是主要负责人的示范带头作用；切实做好干部考核、培养和后备队伍建设工作。



同塔省美湫坊第六街区退伍军人协会会员黎鸿林表示，他对党正在以严密、科学、公开、透明的方式推进干部工作充满信心。他认为，提交大会的各项文件充分体现了革新思维和长远视野。



黎鸿林强调，党的十四大是一项具有特别重要意义的政治事件，将为民族发展进程开启新的战略阶段，确立宏伟愿景和重大决策。他对大会的成功寄予全部信心与期望。（完）