穿过新敏县高耸的山坡上蜿蜒的道路，游客将踏上水透草原。从高处俯视，连绵不断的水透草原，山腰上绿油油的稻田和玉米田，高树高耸云霄。



河江省新敏县人民委员会主席范维贤表示：“少有地方像水透这样，这里多年来满是草地、玉米田、稻田、蔬菜田等。我们将努力保护这里的原有自然景观。我们打算在这里展开体验旅游模式，但不允许各种交通工具出入。”



然而，目前新敏县，特别是水透的旅游业发展正面临着多方面的困难。新敏县领导表示，新敏县是交通基础设施和区域互联互通最困难的地区之一，客货运输不方便，使得新敏旅游举步维艰，失去了竞争力。



河江省新敏县人民委员会主席范维贤表示：“我们希望省政府注重投资完善这里的交通基础设施，为客运和货运提供便利。”



近日，河江省人民议会通过了有关水透旅游区建设规划的决议，其将为当地政府加强对该地区管理并加大招商引资力度等奠定良好基础。可以说，原始壮丽的自然风光以及丰富多彩的本土文化是新敏县助推旅游发展的强势。（完）