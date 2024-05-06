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唤醒奠边省旅游潜力
据奠边省文化体育旅游厅的报告，在纪念奠边府大捷之际，奠边府市每天接待游客约5000人次，高峰期游客数量翻倍，导致住宿设施超负荷。
奠边省人民委员会主席黎成都表示，奠边机场升级扩建项目已经完工，为奠边市招商引资、发展旅游业创造了条件。近年来，该省旅游业快速发展，初步形成了一些特色的旅游产品。
奠边旅游业拥有巨大的发展潜力和优势，成为西北地区乃至全国极具吸引力的旅游目的地，是对年轻一代进行革命传统教育的绝佳地方。但目前该省旅游业仍面临着诸多“瓶颈”，旅游潜力未能充分发挥。
奠边府拥有一件国际等级的“珍宝”，就是国家历史遗迹奠边府战场。但据奠边省文化体育旅游厅副厅长阮黄协，这一特殊遗迹的价值仍未得到充分挖掘，大多只停止在单纯的观光活动，没有任何变身人物、3D电影放映、自动语音讲解、实景表演等实践体验活动。
打造特色旅游产品
奠边省不仅有历史旅游，该省的自然风光也非常美丽迷人，充满了西北地区的特色，如曾怪（Tằng Quái）山口、梯田、洋紫荆古树林等景点。
目前，奠边省芒影县正在开展艾盖（Ngối Cáy）乡南琨（Nậm Cứm）村洋紫荆古树林考察项目，投资于奠边县“独一无二”的旅游胜地。洋紫荆是奠边的“土特产”，南琨村约有1250棵洋紫荆古树。每年三月，整个村庄都沉浸在洁白的花海中，美不胜美。
除此之外，孟昂县还关心修复村里蒙族的传统房屋，以保护和开发土著文化，刺激旅游。
旅游业被奠边省列为重点经济产业，需要关键解决方案才能取得突破。尤其是要找到奠边府独有的旅游产品，挖掘隐藏的潜力，让这些潜力得到激发，创造出更大的价值。