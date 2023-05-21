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唤醒夜间经济的发展潜力
夜间经济一般是指从当日下午5点到次日凌晨6点之间发生的一切活动和服务，包括美食、艺术、音乐、娱乐节目、庙会、活动等。目前，世界上很多国家都在推动这种新的经济形式。根据安永会计师事务所（E&Y）的一项研究，英国夜生活行业对该国GDP贡献率约6%，规模约为660亿英镑，创造了超过125万个就业岗位。
其中，仅首都伦敦就占了约40%的规模，相当于264亿英镑，为72.3万名劳动者创造了直接就业岗位。泰国旅游和体育部估计，延长娱乐单位的营业时间将使游客消费支出增加 25%，并促进该国经济增长。类似的，日本政府也出台了许多促进夜间商业活动和服务的政策。结果，东京的夜间经济活动每年产生约37.6亿美元的收入。
在越南，2020年7月，政府总理颁布了第1129/QĐ-TTg号决议，批准越南夜间经济发展提案，其中，当前阶段重点发展旅游业。可见，尽管在政策上有了更大的开放，但这种模式尚未真正带来预期的经济效益。许多来越南的游客在深夜找不到想要的娱乐和购物场所。
这使得游客消费支出显着减少，旅游活动吸引力下降。实际上，人们早已知道夜间的经济活动只在典型的夜市和夜街，例如谢现（河内）、裴援（胡志明市），在一些大城市24小时营业的连锁便利店等。
这种模式之所以没有真正奏效，是因为存在许多障碍。夜间交易活动存在潜在的社会弊端风险，造成社会不安全现象。此外，夜间的旅游、购物、餐饮等服务也会产生噪音，影响区内及周边居民。另外，吸引大量游客的夜间经济活动也会污染环境，使基础设施系统超负荷。另一方面，目前还没有明确的机制和政策来激发这种相对较新类型的潜力。
夜间经济模式的优势在于通过超便利的购物服务、文化娱乐活动吸引游客，为每个地方和地区创造亮点和色彩。这种模式对国民经济的贡献很大，因而应继续研究、试点开展和推广。
具体而言，须核查与完善政策，建立有关夜间经济发展的统一法律走廊，如出台有关经营类型、营业时间、营业执照，营业标准及处理机制等具体规定，供各级职能部门和政府进行管理，对夜间商业活动提出具体规定。此外，须将夜间经济发展与文化艺术活动相结合，既满足游客需求，又推广地方文化。（来源：《人民报》）