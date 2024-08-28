近年来，北江省发展强劲，在工业生产、吸引外资等方面一直领跑全国。然而，很少有人知道北江省也是一个旅游发展潜力巨大的地方，该省拥有许多美丽的自然景观，尤其是如诗如画的湖泊系统。

陆地版的下龙湾

北江省拥有丰富多样的湖泊系统，但最著名的是位于陆岸山区县的匡神、宝仙（Bầu Tiên）和禁山湖泊。这些湖泊风景优美，湖面广阔，四周是松树林，从高处俯视有许多小岛起伏，水面清澈碧蓝，就像“陆地版的下龙湾”。

宝仙旅游区距陆岸县储镇5公里，被认为具备发展成为社区生态旅游区的潜力。这里是岱依族、侬族、华族、三由族等少数民族文化汇聚之地，创造出丰富多彩的文化特色。

禁山湖是越南最大淡水湖之一，正常情况下，湖面面积为2600公顷，雨季水位上涨时，湖面面积可达3000公顷，长近30公里。禁山湖周围的山脉层层叠叠，如诗如画。禁山湖附近是岱依族和侬族的聚居地。

匡神湖是北江理想旅游目的地，尤其是对于那些热爱大自然并对野外旅游感兴趣的人群来说更是不可错过的目的地。匡神湖面积240公顷，有5个小岛矗立在清澈碧蓝的湖水中间。岛上是一片茂密的松树林，面积约800公顷，景色十分优美动人。

尽管发展潜力巨大，但陆岸县接待的游客仍寥寥无几，游客主要是前来短时参观，而不长期停留。

推动旅游业实现新突破

虽然通往湖区的道路已铺设完毕，但游客依然不多，主要原因是服务质量没有多大改变，大部分仍是自发的，缺乏专业性。

北江省已经核查匡神湖规划，努力将匡神湖建设成为全省重点旅游目的地。近日，该省批准了匡神体育生态旅游都市区规划。规划面积约873公顷，预计人口1.2至1.5万人，能接待过夜游客约3000至5000人。

根据北江省至2045年规划，匡神湖将成为北江省集生态、度假、体育、住宅、娱乐、旅游为一体的重点综合体。 从现在到2025年，该省将注重建设多条新道路，以促进陆岸县、安势县、陆南县等县域经济社会发展。为2030年后道路扩建和升级创造有利条件，满足经济、社会和旅游发展需要，为北江省旅游业发展成为重要支柱产业铺平道路。（完）