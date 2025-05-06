哈萨克斯坦为越共中央总书记苏林举行隆重欢迎仪式

在仪式上，两国最高领导人互相介绍出席欢迎仪式的两国官员，并一同登上检阅台。军乐团奏响越南国歌和哈萨克斯坦国歌。托卡耶夫总统随后邀请苏林总书记检阅仪仗队。



欢迎仪式结束后，两位领导人进行了小范围会晤，并率领两国高级代表团进行正式会谈。



越南与哈萨克斯坦于1992年6月29日正式建立外交关系。从此以来，两国传统友好关系不断得到巩固和发展。



哈萨克斯坦总统托卡耶夫与苏林总书记。图自越通社

目前，哈萨克斯坦是越南在欧亚经济联盟（EAEU）中的第二大贸易伙伴。越南也是哈萨克斯坦在东南亚国家联盟（ASEAN）中的第二大贸易伙伴。越南向哈萨克斯坦出口的主要产品包括手机及配件、机械设备、计算机、电子产品、农产品（如大米、腰果、胡椒）、水产品、罐装水果、服装和鞋类；从哈萨克斯坦进口未加工铅、锌、不锈钢等原材料及有色金属制品。



两国在文化、旅游、教育培训、交通运输、能源、地方合作和人文交流等领域的合作也持续推进并不断加强。



此次越共中央总书记苏林偕夫人率越南高级代表团对哈萨克斯坦共和国进行国事访问，体现了越南党和国家始终高度重视并坚定推进与中亚、南高加索和东欧传统友好国家，特别是哈萨克斯坦的全面合作关系的政策。此访有助于推动越哈关系向更深层次、更广领域发展，并将两国双边关系提升至一个符合双方共同利益的新高度。（完）