哈尼族妇女传统服装之美

奠边省哈尼族传统服装历经风风雨雨至今仍保持着强大的生命力，为当地各民族文化增添光彩。

在收割季节结束后，哈尼族妇女会喜欢制作漂漂亮亮的服装迎接新年。制作一件哈尼族传统服装需要花费3到4个月的时间，全部都是手工完成。也许这就是为什么每件服装都像一件独特的艺术品一样，具有个人的特色。

在哈尼族人看来，女孩结婚后到婆家时，根据家里的情况带着一定数量的衣服。这是新娘亲手制作的最漂亮的衣服。因此，哈尼族女孩从小就精通缝纫。每天晚上在哈尼族各村落里，妇女们在闪烁的火光下缝制衣服是十分熟悉的场景。

奠边省的哈尼族是哈尼拉米族的支系之一。哈尼拉米人的服饰与其他民众相比相当精致，颜色更加鲜艳，主要包括上衣、帽子、肚兜和腰带。哈尼族的服饰不仅仅是一个艺术作品，更是体现哈尼族人民对生活、信仰和大自然的热爱。

哈尼拉米妇女的服饰色彩鲜艳，刺绣花纹突出，还佩戴着各种装饰，如彩线、珠子、铝珠、银币等。与其他民族的服装不同，哈尼族人在人生的各个阶段都有自己的一套传统服装。哈尼族妇女通常拥有至少三套传统服装。当她们还是孩子的时候，衣服往往有非常鲜艳的花纹图案。到了结婚的年龄，就穿红色为主色的衣服，老了的时候主要穿黑色衣服。

2023年，奠边省芒㖇县辛透（Sín Thầu）、棱苏辛（Leng Su Sìn）、森上（Sen Thượng）、中寨（Chung Chải）四个乡

的“哈尼族服装制作工艺民间知识”被文化体育和旅游部列入“家级非物质文化遗产名录”，为保护和弘扬这一特殊民间知识价值做出积极贡献。

森上乡党委书记波米乐（Pờ Mỳ Lế）女士表示，近期，该县文化部门与各乡政府同有刺绣、缝制哈尼民族服饰经验的妇女配合，向年轻一代传授哈尼民族服饰制作技艺，以维护民族文化特色，帮助该传统工艺不被埋没。

每逢节假日，人民都能感受到哈尼族同胞对民族传统文化的热爱和自豪。哈尼族人总会穿着他们花费大量时间制作出的最漂亮、最耀眼的衣服。这些绚丽服装不仅是哈尼人的骄傲，也是奠边省民族丰富多彩文化的宝贵财富。（完）