Báo Ảnh Việt Nam

新闻

哈尼族妇女传统服装之美

奠边省哈尼族传统服装历经风风雨雨至今仍保持着强大的生命力，为当地各民族文化增添光彩。

奠边省哈尼族传统服装历经风风雨雨至今仍保持着强大的生命力，为当地各民族文化增添光彩。

在收割季节结束后，哈尼族妇女会喜欢制作漂漂亮亮的服装迎接新年。制作一件哈尼族传统服装需要花费3到4个月的时间，全部都是手工完成。也许这就是为什么每件服装都像一件独特的艺术品一样，具有个人的特色。

在哈尼族人看来，女孩结婚后到婆家时，根据家里的情况带着一定数量的衣服。这是新娘亲手制作的最漂亮的衣服。因此，哈尼族女孩从小就精通缝纫。每天晚上在哈尼族各村落里，妇女们在闪烁的火光下缝制衣服是十分熟悉的场景。

 

奠边省的哈尼族是哈尼拉米族的支系之一。哈尼拉米人的服饰与其他民众相比相当精致，颜色更加鲜艳，主要包括上衣、帽子、肚兜和腰带。哈尼族的服饰不仅仅是一个艺术作品，更是体现哈尼族人民对生活、信仰和大自然的热爱。

哈尼拉米妇女的服饰色彩鲜艳，刺绣花纹突出，还佩戴着各种装饰，如彩线、珠子、铝珠、银币等。与其他民族的服装不同，哈尼族人在人生的各个阶段都有自己的一套传统服装。哈尼族妇女通常拥有至少三套传统服装。当她们还是孩子的时候，衣服往往有非常鲜艳的花纹图案。到了结婚的年龄，就穿红色为主色的衣服，老了的时候主要穿黑色衣服。

2023年，奠边省芒㖇县辛透（Sín Thầu）、棱苏辛（Leng Su Sìn）、森上（Sen Thượng）、中寨（Chung Chải）四个乡

 

的“哈尼族服装制作工艺民间知识”被文化体育和旅游部列入“家级非物质文化遗产名录”，为保护和弘扬这一特殊民间知识价值做出积极贡献。

森上乡党委书记波米乐（Pờ Mỳ Lế）女士表示，近期，该县文化部门与各乡政府同有刺绣、缝制哈尼民族服饰经验的妇女配合，向年轻一代传授哈尼民族服饰制作技艺，以维护民族文化特色，帮助该传统工艺不被埋没。

每逢节假日，人民都能感受到哈尼族同胞对民族传统文化的热爱和自豪。哈尼族人总会穿着他们花费大量时间制作出的最漂亮、最耀眼的衣服。这些绚丽服装不仅是哈尼人的骄傲，也是奠边省民族丰富多彩文化的宝贵财富。（完）

更多>>

政府总理范明政：真正把岘港市建设成为全国增长极

政府总理范明政：真正把岘港市建设成为全国增长极

21日上午，政府总理、国会关于组织岘港市城市政府模式及试点实施发展特殊政策和机制的第136号决议（以下简称第136号决议）落实指导委员会主任范明政在政府总部主持召开指导委员会第一次会议。
更多

Top