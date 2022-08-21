和平省跻身新鲜龙眼出口省份名单

经过多次按出口标准建立种植区，2022年8月11日，和平省的新鲜龙眼终于成功打入欧盟市场。这是合作社、农业部专门机构和出口企业等三方紧密配合后所取得的成果。

和平省的龙眼出口种植区位于该省金杯县春水乡。当地人民从几十年前就开始种植龙眼，主要销售市场是周边省市。今年，在FUSA有机农业公司的努力下，该种植区山水农业合作社的首批新鲜龙眼终于获准出口到欧洲市场。

裴文力-和平省金杯县春水乡山水农业合作社主任：“今年主要是带着产品去探索市场，但我有信心，因为多年来我们的产品一直保持信誉，检验机构也颁发了出口到欧盟的认证。”

出口

企业代表表示，市场对新鲜

龙眼

的需求量很大。在欧洲市场，尽管越南优质龙眼颇受消费者的青睐，但由于运输费用过高，龙眼产品在售价方面面临着与泰国和印度尼西亚等对手的激烈竞争。

武玉景-FUSA有机农业股份公司总经理：“虽然我们的产品质量很好，很受欢迎，但今年几乎所有出口商都在新鲜

水果

出口方面遇到很多困难。今年的运输费太高了，最重要的是我们还不能走海路，因为运输时间要增加一倍，而保鲜技术未能跟上。”

经过考察，FUSA公司认为，和平龙眼的品质并不亚于兴安或山罗等龙眼专产区。在当地农业机构的关注下，该省还充分发挥了将原材料运输到加工厂的地理优势。

阮洪燕-和平省植物种植与保护分局局长：“为了将龙眼出口到欧盟，自2019年以来，我们分局已同山水合作社配合做出充分准备。除了关于种植区代码的要求外，欧盟或日本市场还对出口龙眼制定很多其他标准，光食品安全的标准就有821个指标了。”

目前，和平龙眼种植面积多达1200公顷，其中30多公顷已获得出口种植区代码。今年，

和平省

植物种植与保护分局提出了新鲜龙眼出口量达50吨的目标。（完）