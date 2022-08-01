和平省芒族竹日历和开夏节正式被列入国家非物质文化遗产名录

7月31日晚，和平省委、人民议会和祖国阵线在和平广场举行“和平—芒乡之声音”艺术活动、2022年狂欢节以及和平省芒族竹日历民间知识和开夏节国家非物质文化遗产证书颁证仪式。越南国家副主席武氏映春出席活动。



“和平—芒乡之声音”艺术活动和2022年狂欢节首次在和平省举行。这是一场精心策划、将传统与现代文化元素融合起来的文化盛会，有助于向国内外游客推广和平省风土人情及其潜力与优势。

武氏映春在活动上发言时强调，文化对每个国家和民族都起着非常重要的作用。 在当前背景下，维护和弘扬各地区和民族物质和非物质文化价值是一项非常重要的任务。



武氏映春认为，荣获国家非物质文化遗产证书的竹日历民间知识和开夏节与水稻农业生产相结合，体现高水平发展，不仅是芒族的自豪，而且也是和平省各民族的喜悦。



武氏映春相信，今后，和平省继续发扬成就,克服不足；贯彻落实好越共十三大决议，特别是越共中央总书记阮富仲在2021年11月举行的全国文化会议上所作出的指示。