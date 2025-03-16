和平省芒族同胞的开夏节

开夏节是与水稻农业紧密相连的民间节日，带有越南古代文明的印记，也是芒族同胞不可缺少的文化和宗教活动。和平市光进乡居民丁玉良分享道：“芒族的开夏节源远流长，历史悠久。开夏在芒族语中称为“旷默（音译）”，每年春季在芒族地区举行。芒族一年中有许多节日，但旷默节（又称开夏节）是芒族最重要的节日，因为它标志着一年的开始”。

乐山县春化乡巫师、优秀艺术家裴文海表示：“大家举行下田、开夏节仪式，以下田耕种，举行仪式是为了祈求风调雨顺，所以必须由村长或有威望的人来下田耕作。能成为村里第一个耕作的人，让村里风调雨顺，庄稼长势好，收成好，生活富足，是最大的荣耀”。

举行开夏节仪式。图自《和平报》

据和平市光进乡的丁玉良先生介绍，开夏节的举办与其他节日类似。在正式仪式举行前一天，村里的人必须准备好各种工具、用具和祭品：“开夏节举办前，各家各户、芒族地区和古居住区居民都要检查锣鼓、查看自己的田地情况，准备什么样的供品。准备哪些菜肴来与村寨共享，以便节日举办得圆满”。

对和平省的芒族人来说，开夏节是一年中最重要的节日，因此每家男女都有各自的任务。和平市光进乡居民裴氏草表示：“对于男人，必须有田地、水牛、锣鼓、民族服饰、祈祷文和祭文。对于女性，需要准备供品和一桌菜供祭祀。当妇女们准备好祭品后，男人和巫师就摆祭台”。

和平省有4个芒族大区：芒璧（Mường Bi）、芒旺（Mường Vang）、芒唐（Mường Thàng）、芒洞（Mường Động），每个大区的开夏节举行仪式的时间和地点不同，但都与神灵的历史有关。

一切准备就绪后，各芒族大区、乡镇、村庄就将举办开夏节，其中的仪式和社区活动都充满芒族文化特色。芒族文化遗产博物馆馆长裴清平表示，信仰对于芒族人民来说非常重要。因此，每逢开夏节，芒族人必须举行仪式，祭拜神灵，且仪轨完整。裴清平表示 ：“首先在房屋里烧香，祭拜家人祖先，然后是神灵、灶神、本土和村城隍。之后才开始举行仪式祭拜神灵”。

开夏节分为祭祀和娱乐两个主要部分。祭祀的主要内容是祭祀仪式和向各位神灵奉献祭品。娱乐的主要内容是芒族社区的娱乐活动，如敲锣比赛、对唱、抛绣球等，然后大家互相敬酒，祝愿彼此好运和平安。（完）