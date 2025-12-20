和乐高科技园区：实现体制突破实现越南“硅谷”渴望

在《首都法（修订版）》和越共中央政治局第57号决议所确立的全新法律和政策基础上，和乐高科技园区正迎来前所未有全面转型的机遇，朝着建设成为国家级创新中心和越南“硅谷”的目标稳步迈进。

体制优势带来的机遇

和乐高科技园区距离河内中心约30公里，毗邻多条重要交通枢纽。截至目前，该园区已吸引109个投资项目，注册总投资额约121万亿越盾（折合人民币327亿元）。其中，越南军队工业与电信集团（Viettel）承诺投资12万亿越盾（折合人民币32亿元），包括建设总投资达10万亿越盾（折合人民币27亿元）的越南规模最大的研发中心，并支持在整个园区实现5G和物联网（IoT）全覆盖。

在科学技术、创新和数字化转型被明确为关键发展动力的背景下，河内成为全国首个出台关于落实第57号决议的6项专项决议的地方，将此领域确立为经济社会发展的核心支柱。

为“铺设红地毯”，以吸引投资者的眼球，和乐高科技园区按法律法规适用最高水平的税收和土地租赁优惠政策。据河内市高科技园区和工业园区管理委员会主任武春雄介绍，和乐高科技园区土地租赁费用仅为每平方米105~120美元（50年周期），远低于河内市场平均水平（约250美元）。

与此同时，河内出台了高科技人力资源优惠决议，十分注重吸引人才的政策；同时，河内正重新规划高等教育网络，仅吸引技术和高科技高等院校在和乐高科技园区设立科技含量高的实验室、研究中心和研究生培养机构，培养高素质人力资源。

值得关注的是，12月19日，城市轨道交通5号线（文高至和乐）将正式开工建设，将高科技园区与首都中心区直接连通。

此外，河内还加大对社会基础设施的投入，包括为专家建设高品质住房、国际学校和医院，力争到2030年将园区常住人口规模提升至23万人。Viettel副总经理武俊英评价称，凭借系统完善的基础设施和稳定的地质条件，和乐完全具备发展核心技术的条件。

有选择地吸引投资

目前，河内转向优先引进掌握战略性核心技术的投资者，重点聚焦人工智能、半导体芯片、生物医学技术等领域，创造出生态系统的价值。河内市政府正实现将和乐高科技园区建设成为首都 “科学与创新之城”，是汇聚高端智力资源、核心技术和先进知识经济模式之地的愿景，使和乐成为河内的“创新之心”，紧密连接研发、制造、创业和技术商业化等环节。

为落实这一愿景，河内同步实施多项措施，包括重构创新空间布局，有选择地吸引投资，聚焦核心技术，实现体制突破，打造创新“软基础设施”，同步发展交通、数字基础设施和智慧城市等。

河内市人民委员会副主席张越勇强调，河内承诺为和乐高科技园区发展投入大量资源。自2026年起，河内成为全国首个将财政支出总额的4%（约每年9000亿越盾）用于发展科学技术、创新和数字化转型的地方，并完成全部资金拨付目标，将其视为实现两位数增长目标的重要增长极。

按照规划，到2030年，和乐高科技园区为河内地区生产总值（GRDP）贡献率至少达5%，累计为培训活动吸引200万亿越盾（折合人民币540亿元）的投资资金，吸引2万名高素质人才。到2045年，该园区将发展成为一个综合化、智能化的“科学与创新城市”，是全球创新体系中的重要节点。

目前，和乐高科技园区发展解决方案（至2030年，远期展望至2045年）正在加紧完善，并递交河内市政府审议与通过，以尽快将相关政策落到实处、见到实效。和乐高科技园区的转型被期待成为越南在民族奋发图强新时代中发展知识经济的标志性象征。（完）