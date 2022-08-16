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吸引资源实现各项绿色发展目标
8月16日上午，越南国家银行与银行工作组（BWG）在河内共同举行主题为“吸引资源支持越南实施绿色发展和可持续发展目标”会议。
越南国家银行行长阮氏红女士表示，各国所面临的由气候变化变带来的挑战和风险越来越复杂、不可预测并直接影响到世界所有经济体。因此，各国迫切需要制定适当的政策和措施来应对和适应这些挑战与风险。
越南国家银行行长阮氏红女士指出，作为最容易受到气候变化影响的国家之一，越南近年来一直积极主动地开展许多活动，一方面有效应对气候变化，另一方面实现绿色和可持续发展目标。
出席会议，银行工作组主席米歇尔·维（Michele Wee）女士也表示，为了实现绿色发展和可持续发展各项目标，财政被视为决定这一转变过程的核心因素。政府的支持需要得到国内私营部门的参与并展开实际行动以及公共和私营部门的资金来源来提高其效率。
米歇尔·维女士认为，对于越南来说，绿色增长是实现可持续发展的重要使命，需要将经济社会发展与环境保护紧密、合理、和谐地相结合。
会议上，各方代表就吸引资源支持越南实施绿色发展和可持续发展各项目标等重要热点问题和内容进行了重点交流和讨论。
此外，各方代表还介绍了近期越南资源动员情况，并就有关问题进行了交流和澄清。提出的问题都是切实且务实的；强调需要有具体的解决方案为绿色增长释放资源，为国际组织和合作伙伴资源支持越南创造基础和增加信任，协助越南政府履行其在《联合国气候变化框架公约》缔约方第二十六次会议（COP26）上所做出的承诺。
越南计划于投资部副部长阮氏碧玉女士表示，从现在到2030年，越南实现绿色发展和可持续发展各项目标所需资金约为3600亿美元，其中来自私营部门的资金占50%。
阮氏碧玉副部长认为，为了吸引各方资源，需要重点关注四组解决方案：制定政策；改善接近绿色资金机会；建立可持续投资机制和提高绿色资金的透明度。
越南国家银行副行长范清河女士和银行工作组主席米歇尔·维女士都表示希望与会的国际组织、金融机构和外国银行继续陪伴越南政府和越南银行业，调动必要且低成本的资源和信贷资金推动越南经济绿色转型过程。（完）